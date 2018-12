Samsung Galaxy J5 2017 riceve le patch di dicembre | ASUS Zenfone Max Pro M2 alcuni

L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage : Nell'ultima versione di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus manca il supporto all'Adoptable Storage: ecco cos'è questa comoda funzione e perché è un peccato che Samsung non l'abbia implementata. L'articolo L’ultimo aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 non include l’Adoptable Storage proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy J6 2018 : il peso del brand si fa ancora sentire - promosso : Ecco la nostra Recensione di Samsung Galaxy J6 2018, il piccolo entry level coreano che zitto zitto e senza troppe pretese, si sa far valere..

Ultima chance con le offerte Unieuro del 2018 per Samsung Galaxy Note 9 - S7 ed iPhone X : Tornano alla ribalta proprio in queste ore le offerte Unieuro soprattutto per gli utenti che qui in Italia sono alla ricerca di uno smartphone Android come il Samsung Galaxy Note 9, il Galaxy S7 o in alternativa un iPhone X a prezzo basso. A circa un mese di distanza dal nostro ultimo punto della situazione sulla catena in questione, come forse ricorderete attraverso un articolo pubblicato subito dopo il Black Friday, tocca dunque analizzare le ...

Doloroso addio Samsung Galaxy S9 con Pie : niente più Adoptable Storage : Un'altra pessima notizia investe l'aggiornamento ufficiale ad Android Pie in programma per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che pare non includerà la funzionalità dell'Adoptable Storage. Come riportato da SamMobile qualche minuto fa, la funzione, intercettata in un firmware basato nell'ultima distribuzione Android rilasciato negli Stati Uniti, non ha girato a dovere, cosa che lascia pensare all'abbandono della caratteristica da parte ...

Sensore facciale 3D sui prossimi Samsung Galaxy : pronti per il 2019 : Quale strada imboccherà Samsung nel 2019? Oltre ai Galaxy S10, che si scorporerà in diversi modelli (standard, Lite, Plus e 5G), normale che il produttore stia provando a confezionare anche altre soluzioni, magari per incrementare il grado di appetibiità di qualcuna delle sue tante serie smartphone (come quella dei Galaxy A, per farvi un esempio). Stando a quanto riportato da SamMobile, ci sarebbero tracce di un Sensore ToF (Time of Flight) ...

Megasconti Mediaworld per farsi ancora un regalo : dal Huawei Mate 10 Lite al Samsung Galaxy S8 il risparmio è allettante : Se i regali di Natale non sono stati abbastanza, con i Megasconti Mediaworld in partenza oggi 27 dicembre, più di qualcuno potrebbe recuperare qualche dono mancato o semplicemente regalarsi qualcosa di gradito. La catena di elettronica, online ma anche in negozio (fino al prossimo 9 gennaio) non manca di proporre una serie di offerte, soprattutto su specifici smartphone che risultano ora più appetibili, come il Huawei Mate 10 Lite e il Samsung ...

Subito capricci per Bixby 2.0 sui Samsung Galaxy S9 : problemi dietro l'angolo a fine 2018 : Non ci sono segnali incoraggianti in questi giorni per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9, almeno per quanto concerne coloro che erano impazienti di imbattersi nell'aggiornamento a Bixby 2.0. Introdotto con Android Pie, il cui rilascio in alcuni angoli del mondo è scattato proprio in questi giorni, emergono per forza di cose anche i primi riscontri da parte del pubblico. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, il ritardo ...

Bilancio preliminare per il Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre : tenuta e batteria : La settimana di Natale è stata caratterizzata dal rilascio dell'aggiornamento di dicembre per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S7, in riferimento in primis alla versione no brand e a quella marchiata Vodafone. Come vanno le cose a poco più di sette giorni dalle prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di fare questo step? Nelle ultime ore ho avuto modo di raccogliere alcuni feedback, al punto da poter tracciare con ...

La nuova versione di Bixby ha problemi sui Samsung Galaxy S9 : Bixby 2.0, introdotto sul Samsung Galaxy S9 con Android 9 Pie, non comprende molti comandi che hanno funzionato con Bixby 1.0

Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera : Samsung Galaxy S10 potrebbe prendere diverse funzionalità legate al foro frontale del nuovo Infinity-O presentato con Galaxy A8s: scopriamo quali potrebbero essere.

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Italia ma non libero da problemi : tastiera e notifiche sotto osservazione : Senz'altro è stato il più bel regalo sotto l'albero per molti: Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, insieme all'interfaccia One UI, ha cominciato a fare capolino in Italia nella tarda serata della vigilia del 24 dicembre per poi iniziare a diffondersi più copiosamente proprio durante la festività di ieri. Per questo motivo, già oggi 26 dicembre è possibile iniziare a tirare le somme del firmware tanto corposo e purtroppo, non possiamo ...

Cornici a confronto : la presunta pellicola di Samsung Galaxy S10+ vs Mate 20 Pro e iPhone X : Spunta la pellicola del presunto Samsung Galaxy S10+ ed ecco che trapelano già vari confronti fotografici su chi ha le Cornici più sottili fra Huawei Mate 20 Pro e Apple iPhone X.

Android 9 Pie in regalo sotto l'albero per Samsung Galaxy S9 ed S9+ : Samsung fa un regalo di Natale ai clienti di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, arriva l'aggiornamento stabile ad Android 9 Pie. Il roll out è iniziato dalla Germania, ma è già possibile scaricare il [...]