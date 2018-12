Rissa sfiorata alla Camera | Boschi contro Fico | ' Non sei più presidente di tutti'

Commissione Bilancio : Tria sbotta contro il Pd - Rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...

Manovra - passa la fiducia : 167 si - 78 contrari. Sfiorata la Rissa. Il Pd : ricorso alla consulta : Il testo tornerà ora alla Camera dove la settimana prossima sarà votato per il via libera definitivo. Ma ieri è stata bagarre in aula a Palazzo Madama. Il Pd denuncia gravissime violazioni della carta ...

La manovra passa al Senato - 167 sì - 78 no. Rissa sfiorata in Aula - : Tensione tra maggioranza e opposizione sul testo che dovrà tornare alla Camera il 28 dicembre per il via libera definitivo. Le novità: sconto fiscale per chi dichiara meno di 20mila euro. Sforbiciata ...

Balotelli-Vieira - Rissa sfiorata durante un allenamento del Nizza : il clamoroso retroscena! : L’allenatore francese e l’attaccante italiano sarebbero stati separati da altri membri dello staff, per Super Mario l’esperienza in Costa Azzurra è giunta al capolinea L’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Nizza si può considerare ormai conclusa, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi resi noti dal quotidiano ‘Nice Matin’. foto twitter Nizza Super Mario infatti sarebbe quasi arrivato alle mani ...

Passo della Mendola - Rissa sfiorata tra animalisti e cacciatori : BOLZANO . Sabato mattina, 8 dicembre, un gruppo di attivisti anti caccia ha individuato nei boschi della Mendola, sul versante bolzanino, un paio di cacciatori appostati su un'altana. Dopo che il ...

Roma : Rissa sfiorata dopo sopralluogo 5S ciclabile Tuscolana : Roma – È finita quasi in rissa. Con alcuni cittadini al limite della rabbia contro l’unico rappresentante dell’amministrazione capitolina e altri che si sono messi le mani addosso accusandosi reciprocamente di aver votato il M5s. Il tutto a causa della nuova pista ciclabile sulla Tuscolana sul cui cantiere si e’ tenuta, questa mattina, una riunione in esterna della commissione Trasparenza del Comune di Roma. Scopo della ...

Grande Fratello Vip - Rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . Protagonisti dell'acceso scontro, Andrea Mainardi e Giulia Salemi . A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e ...

GF Vip - sfiorata la Rissa tra Salemi e Mainardi. E interviene Monte... : "Sei una merda, non fare lo stronzo". Nella casa del Grande Fratello Vip volano parole pesanti e si sfiora la rissa verbale tra Andrea Mainardi e Giulia Salemi, protagonisti nella notte di un violento scontro.Come racconta Gossip e tv, tutto è iniziato da una battuta: la Salemi e Walter Nudo hanno scherzato sulla presunta somiglianza tra Mainardi e un dipinto nella caverna raffigurante una figura con le corna. Poi Giulia avrebbe preso del cibo ...

Grande Fratello Vip - Rissa sfiorata tra concorrenti nella Casa : 'Sei una m***' : Grande Fratello Vip , tensione alle stelle. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra il ...

Grande Fratello Vip - Rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : «Sei una m***» : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra ...

Grande Fratello Vip - Rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : 'Sei una m***' : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra il gruppo dei 'fedelissimi'. Il cerchio ...

Grande Fratello Vip - Rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : 'Sei una m***' : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e iniziano le prime liti anche tra il gruppo dei 'fedelissimi'. Il cerchio ...

Uomini e Donne - anticipazioni oggi : Rissa sfiorata nel Trono Over : anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: lite furiosa tra due dame Maria De Filippi tornerà su Canale5 con Uomini e Donne dopo la pausa del weekend. La conduttrice Mediaset aprirà la settimana del dating show con il Trono Over. Le vicende sentimentali delle dame e dei cavalieri occuperanno molto probabilmente i primi tre appuntamenti di UeD, come di consueto, per lasciare spazio giovedì e venerdì al Trono Classico. Il segmento senior di Uomini ...

Scintille nei box - Verstappen spintona Ocon : Rissa sfiorata in Brasile : Max Verstappen, mandato in testacoda mentre era leader del Gp del Brasile dal francese doppiato Esteban Ocon, a fine gara raggiunge il collega della Force India ai box delle bilance e lo spintona più ...