Modica 2018 | i vincitori di Chocochic

ChocoModica 2018 - il bilancio : nuova data per il 2019 : Fatto in conferenza stampa il bilancio dell'edizione di ChocoModica appena andata in archivio. Annunciate novità per la prossima edizione

ChocoModica 2018 ha chiuso con Siciliano Sono : L'edizione 2018 di ChocoModica ha chiuso i battenti con il concerto degli agrigentini "Siciliano Sono". Decine di migliaia di visitatori nei 3 giorni

ChocoModica 2018 : il programma di oggi : Dopo il successo del concerto, ieri sera, del cantante ragusano Lorenzo Licitra, ChocoModica 2018 si prepara alla giornata conclusiva.

ARTIGIANO IN FIERA 2018/ A Modica il cacao si lavora ancora come facevano gli aztechi - IlSussidiario.net : La storia dei dolci Peluso ha inizio nel 1964. Oltre al cioccolato, che si scioglie in bocca, anche panettoni e colombe sono delle vere prelibatezze

Lorenzo Licitra e Antonio Caprarica a ChocoModica 2018 : Lorenzo Licitra e Antonio Caprarica a ChocoModica 2018. Il cantante ragusano domani sera si esibirà in piazza Monumento alle ore 21

ChocoModica 2018 : La Via consegna il riconoscimento Igp : Il Cioccolato di Modica è IGP: il convegno dalle grandi firme al Garibaldi. Oggi l'Igp è arrivato ufficialmente a Modica. La consegna con La Via

Inaugurata l'edizione 2018 di ChocoModica con Giorgio Calabrese : Inaugurata stamattina l'edizione 2018 di ChocoModica. Presente il famoso professore Giorgio Calabrese noto per la varie trasmissioni su Rai

Il Pinoccolato a ChocoModica 2018 : Il “Pinoccolato”, l'opera dell'artista toscano Edoardo Malagigi, apre ufficialmente ChocoModica 2018. L'opera è alta 5 metri e ricoperta di cioccolato

Modica : divieti e parcheggi per ChocoModica 2018 : Il Comando della Polizia Municipale ha predisposto le vie di accesso, i divieti e i parcheggi in occasione di ChocoModica 2018. Ecco quali.

Il presidente della Regione Nello Musumeci a ChocoModica 2018 : Corso Umberto a Modica sarà chiuso per l'inaugurazione di ChocoModica 2018. Sarà presente il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

E' iniziato il contro alla rovescia per ChocoModica 2018 : Scalda i motori la macchina organizzativa della kermesse più golosa dell'anno: ChocoModica 2018. Emanata l'ordinanza sulla viabilità nei 3 giorni

Secondo sabato di formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 : Secondo sabato dedicato alla formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 a Modica. Si terrà il primo dicembre alle ore 9,30.

Scuole chiuse a Modica per ChocoModica 2018 : ecco quando : In occasione di ChocoModica 2018 le Scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse. La manifestazione si terrà dal 6 al 9 dicembre. Scuole chiuse il 7

Sabato corso di formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 : Sabato 24 novembre di formazione per gli standisti di ChocoModica 2018. Il corso è stato indetto dal Comune di Modica e dal Consorzio del Cioccolato.