Mercato Juve | adesso Ramsey è più vicino | la proposta dei bianconeri

CalcioMercato Juventus - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus sta disputando una stagione molto importante, il club bianconero non è riuscito però ad andare oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta ma la squadra di Allegri ha approfittato della sconfitta del Napoli contro l’Inter. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi movimenti nel mercato di gennaio mentre chiuso il primo colpo per la ...

CalcioMercato Juventus - Benatia insofferente : “Momento difficile” : Calciomercato Juventus, Benatia: QUALE FUTURO? – Sicuramente è il giocatore che più ha “pagato” il ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Mehdi Benatia, l’anno scorso titolare quasi inamovibile della retroguardia bianconera, dopo il dietrofront del difensore viterbese si è visto improvvisamente relegato in panchina, più a guardare i suoi compagni giocare le gare piuttosto di […] L'articolo Calciomercato ...

CalcioMercato Juventus - sirene inglesi per Douglas Costa : Quella di Douglas Costa non è stata, fino a questo momento, una stagione indimenticabile: lo sputo a Di Francesco, punito dalla pesante squalifica, e i problemi muscolari hanno penalizzato il brasiliano nelle gerarchie di Allegri. Il tecnico bianconero, complice l’arrivo di Cristiano Ronaldo e il conseguente cambio di modulo, non ha quasi mai lanciato dal primo minuto l’ex Shakhtar, al quale sono stati concessi soltanto 490 ...

CalcioMercato Juventus - Alex Sandro : “Resterò qui molti anni” : Calciomercato Juventus, PARLA Alex Sandro- Fresco di rinnovo di contratto fino Ale 2023, Alex Sandro ha tutti i motivi per passare un bel Natale. Il primato in classifica con la sua Juventus, una forma tornata a livelli ottimali, le recenti convocazioni con il Brasile e, appunto, il prolungamento del suo matrimonio con i bianconeri. Tra […] L'articolo Calciomercato Juventus, Alex Sandro: “Resterò qui molti anni” proviene da ...

CalcioMercato Juve - Ramsey l'ultimo colpo a parametro zero : tutti i precedenti. FOTO : Prende forma l'arrivo del centrocampista gallese per giugno, svincolato dall'Arsenal in estate e quindi colpo a zero euro della Juve per la prossima stagione. Non si tratta dell'unico svincolato ...

Juventus - Paratici e i retroscena del Mercato : “Ecco qual è stata la trattativa più complicata” : Intervistato da Sky Sport, il responsabile dell’Area Sport della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato del mondo bianconero e di alcuni retroscena di mercato, oltre che del rapporto con Marotta. Paratici ha rivelato qual è stata la trattativa più difficile che abbia mai affrontato: “Credo che la trattativa più logorante, specie nella durata, sia stata quella per Carlos Tevez. È stato un giocatore che abbiamo contattato alla fine ...

Juventus - Aaron Ramsey in pugno/ Ultime notizie calcioMercato : Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero : Juventus, Aaron Ramsey in pugno. Ultime notizie calciomercato: il ds Fabio Paratici vicino al nuovo colpo a costo zero dopo Emre Can

CalcioMercato - Juve in pole per Aaron Ramsey : il profilo. Quando i bianconeri 'prenotano' gli acquisti a gennaio : Tra campionato e coppe, la testa della Juventus è anche rivolta al Calciomercato. I bianconeri preparano la sessione invernale e l'obiettivo è già stabilito: si tratta di Aaron Ramsey . La dirigenza è ...

CalcioMercato Juventus - bianconeri in pole per Ramsey : Per le ultime notizie di Calciomercato clicca qui! Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Juventus sarebbe ora nuovamente in vantaggio nella corsa a Ramsey, superando così il Bayern Monaco, che ...

CalcioMercato Juventus - si profila un colpo pazzesco per i bianconeri : in arrivo un big in scadenza : La Juventus è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, i nomi sul taccuino di Paratici fanno sognare i tifosi bianconeri Messo al sicuro il titolo d'inverno con la vittoria sulla Roma , la ...

Il calcioMercato oggi – Juventus-Messi - la notizia è clamorosa : La Juventus è scesa in campo per la 17^ giornata del campionato di Serie A, big match contro la Roma che ha portato indicazioni alla squadra di Massimiliano Allegri.Nel frattempo clamorosa bomba di Alessio Sundas, agente ed intermediario attraverso un filmato diffuso dalla SportMan: “Il Napoli non mi ha risposto per Messi, sono arrivato alla conclusione che la soluzione ideale sarebbe la Juventus, uno scambio con Dybala. Messi ...

Juve - Paratici : 'Nuovi accordi commerciali? CR7 ci ha aiutato a crescere. Sul Mercato...' : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con la Roma: ' Nuovo accordo con Adidas? È la dimostrazione della crescita del club . Abbiamo avuto risultati importanti, Cristiano Ronaldo ci ...

Mercato Juve : Spinazzola legato a Cuadrado : Il futuro di Spinazzola dipende dalle condizioni di Cuadrado . Se il colombiano non starà fuori a lungo, secondo la Gazzetta dello Sport , per il terzino sinistro ex Atalanta è molto probabile una cessione in prestito.

CalcioMercato Juventus - l'agente di Dybala lo avrebbe proposto al Real Madrid : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore molto chiacchierato in questo momento della stagione. Il fuoriclasse argentino, infatti, non si sta sicuramente esprimendo sui suoi standard e sta risentendo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. L'ombra del campione portoghese sta oscurando la stella di Dybala. L'anno scorso l'attaccante argentino era il ...