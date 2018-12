Lugo | una messa per le vittime di aborto | eutanasia e fecondazione artificiale | “La

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Unain memoria delledell’, dell’e della. La celebrazione, presieduta dal vescovo Tommaso Ghirelli, si terrà venerdì 28 dicembre alle 18,30 nella collegiata diin occasione della liturgia dei Santi innocenti martiri. Ad annunciare il momento di preghiera è un volantino diffuso nella città romagnola con tanto di citazione di madre Teresa di Calcutta: “L’è il più grande nemico della pace perché se una madre può uccidere un figlio ciò significa che gli esseri umani hanno perso totalmente il rispetto per la vita e più facilmente possono uccidersi a vicenda”.Nell’annuncio compare anche il numero verde dove chiamare in caso di necessità. A spiegarci il senso dell’iniziativa è Franca Corelli Grappadelli, presidente del Movimento per la vita di: “Lanon è solo per i bambini abortiti ma anche per le madri perché ...