Conte non esclude rimpasto e un tagliando al contratto ' Orgoglioso del reddito'

Conte : “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. Possono emergere nuove sensibilità” : Sul contratto di governo “la possibilità di un tagliando non è da escludere, per vedere cosa si può fare meglio e introdurre nuove misure, eventualmente”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno a Roma rispondendo a una domanda sulla possibilità di una verifica dell’accordo M5s-Lega. L'articolo Conte: “Non escludo la possibilità di un tagliando al contratto di governo. ...

Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla : “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la stonatura” : Dopo la conferenza stampa di fine anno (durata quasi tre ore), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha cantato, insieme a Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6, L’anno che verrà di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani e a tutti quelli che non mi perdoneranno la stonatura”. L'articolo Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla: “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la ...

Tav - Chiamparino a Conte : 'Non si può vivere alla giornata' : "Il Piemonte non può acContentarsi di vivere alla giornata, il governo si assuma la responsabilità di dire un sì o un no definitivo" sulla questione della Tav. Così il presidente della Regione ...

Conte : «Non è il Governo delle lobby» | : Il presidente del Consiglio incontra la stampa: «Rimpasto? Valuteremo». Comunque - precisa - «fra 5 anni libero la poltrona»

Conte difende i tagli all'editoria : "Non sono contro la libertà ma un invito a stare sul mercato". Protesta sul balcone dei cronisti Askanews : "sono tra quelli che seguivano la vostra rassegna stampa, i dibattiti e i convegni". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno rispondendo a Radio Radicale sul taglio dei fondi. "E' un sacrificio imposto a tutti quanti, c'è da parte del governo una sensibilità, di sollecitare le imprese editoriali a stare sul mercato. Una casa editrice mi chiese di dirigere ...

Conte - manovra senza dibattito?Non ideale : ANSA, - ROMA, 28 DIC - "Mi rendo conto che non si è creata la situazione ideale al Senato, ma c'è la prospettiva di una contrazione forte dei tempi, siamo arrivati in zona Cesarini per il varo della ...

Conte : «Non è una manovra scritta dall’Ue - non ci saranno più tasse per i cittadini» : Il premier alla conferenza stampa di fine anno: «Rivendico la natura populista della maggioranza che guida il Paese». E poi spiega: «Non è vero che la manovra è stata scritta da Bruxelles»

Conte - conferenza stampa di fine anno : “Manovra scritta in Italia - non in Ue. Non siamo osservati speciali a Bruxelles” : “La manovra in discussione si pone in continuità con gli impegni assunti, continuità e coerenza. In passato si facevano delle promesse, si assumeva il governo e poi di volta in volta le decisioni. Il nostro modus condizionerà qualsiasi futura esperienza di governo“. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della legge di bilancio, che è “populista” perché è ...

