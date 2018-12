Concerto natalizio di Armonie d' Argento al Palazzetto dei Nobili

Musica in Hospice a Busca per il tradizionale Concerto natalizio con la corale "La Baita" : Si terrà domenica 9 dicembre alle 16 la diciassettesima edizione del concerto natalizio "Musica in Hospice" presso l'Hospice di Busca, in provincia di Cuneo. Allieterà la giornata la corale La Baita ...