Una Vita | trame al 4 gennaio | Leonor torna ad Acacias | Diego e Blanca si baciano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Unariguardanti le puntate in onda dall'1 al 42019 e che, come di consueto, ci riserveranno molte novità e colpi di scena. Ci sarà un gradito ritorno per gli affezionati telespettatori della telenovela ideata da Aurora Guerra nel corso della prossima settimana: adsi rivedrà infatti, dopo il viaggio intrapreso a seguito della morte di Pablo. Ma non solo, assisteremo anche al pericoloso avvicinamento traAlday e, mentre Ramon costringerà il figlio Antonito ad andare a lavorare come minatore per saldare il suo debito.Anticipazioni Unaaddopo la morte di Pablo Stando a quanto vedremo in onda su canale 5 la prossima settimana,Hidalgo farà il suo ritorno nel quartiere dopo aver intrapreso il viaggio che il marito Pablo aveva organizzato per lei prima di morire ...