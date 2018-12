Manovra | un' altra inutile nottata alla Camera

huffingtonpost

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ore 13.50. La commissione Bilancio dellasospende i lavori sulladopo tre ore di discussione piatta. Tutti sanno che è un passaggio obbligatorio, ma anche: al 31 dicembre, termine ultimo per evitare il baratro dell'esercizio provvisorio, mancano solo quattro giorni. I giochi sono fatti. Con un epilogo rissoso, come è stato quello che si è consumato al Senato, ma per il governo gialloverde non c'è più spazio per altre modifiche. "Domani mettiamo la fiducia e al massimo sabato pomeriggio è tutto finito", si lascia scappare un deputato dei 5 Stelle parlando con alcuni collaboratori nei corridoi. Se non fosse per la fiammata accesa dalle opposizioni, con la richiesta di convocare il ministro dell'Economia Giovanni Tria e l'Ufficio parlamentare di bilancio, la seduta sarebbe scivolata via senza scossoni. Ma a un certo punto ...