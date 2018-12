Freccette | Mondiale 2019 | i risultati di oggi 27 dicembre Gary Anderson batte Dobey in

oasport

: Sono tranquillo per la sospensione del campionato, su @DAZN_IT fanno il mondiale di freccette e non vedo l'ora che arrivi la finale. - simostu9 : Sono tranquillo per la sospensione del campionato, su @DAZN_IT fanno il mondiale di freccette e non vedo l'ora che arrivi la finale. - TheCap98 : RT @vitasportivait: Dopo la pausa natalizia, oggi pomeriggio, riprende il Mondiale di freccette. ?? Nel nostro recap, potete rivivere insiem… - MMoretti24 : RT @vitasportivait: Dopo la pausa natalizia, oggi pomeriggio, riprende il Mondiale di freccette. ?? Nel nostro recap, potete rivivere insiem… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) sono ricominciati i Mondialididopo l’interruzione di tre giorni per le festività natalizie.erano in programma sei partite (due ottavi di finale, quattro sedicesimi di finale).La sfida tra lo scozzesee l’inglese Chrispasserà alla storia come uno dei match più belli dell’intera stagione. Il 48enne, Campione del Mondo nel 2015 e nel 2016, ha rischiato una clamorosa sconfitta contro il 28enne che andava a caccia di un’impresa dopo aver già ottenuto il miglior risultato in una rassegna iridata.è andato sotto 0-2 e 1-3 ma ha poi sfoderato tutta la sua classe e si è imposto per 4-3 guadagnando la qualificazione ai quarti di finale dove se la vedrà con il vincente di Lewis-Chisnall. L’olandese Michael Van Gerwen, due volte Campione del Mondo e testa di ...