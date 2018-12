Salvini | Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella | Polemica sul web

Salvini : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?'. Polemica sul web : Bufera su Salvini che intorno alle 10,30, mentre Catania fa i conti con la paura e i danni del terremoto causato dall'Etna , pubblica su facebook un post molto 'casalingo' in cui addenta una fetta di ...

“Il mio Santo Stefano con pane e Nutella” : gogna social per Salvini : La foto postata sui Facebook e Twitter dal vicepremier ha scatenato un'ondata di polemiche. Molti utenti criticano la poca...

Salvini : «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?». Polemica sul web : Bufera su Salvini che intorno alle 10,30, mentre Catania fa i conti con la paura e i danni del terremoto causato dall'Etna, pubblica su facebook un post molto "casalingo" in...

Salvini e il selfie al risveglio : «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?» : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella , il vostro?' . Così Matteo Salvini in un selfie pubblicato questa mattina su twitter . Il ministro dell'Interno appare mentre addenta una fetta ...

Salvini e il selfie al risveglio : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella - il vostro?' : 'Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella , il vostro?' . Così Matteo Salvini in un selfie pubblicato questa mattina su twitter . Il ministro dell'Interno appare mentre addenta una fetta ...

Taglio accise benzina - Salvini torna a promettere : "E' il mio obiettivo per il 2019" - Video : Ecco Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, risponde alla domanda di un utente sul Taglio delle accise più datate promesso in caso di vittoria alle Politiche. 'E' immorale - aveva detto in ...

Boldi : 'Voterei il mio amico Salvini - ma è alleato con grillini timorosi e impreparati' : Il rapporto di Matteo Salvini con gli esponenti del mondo della spettacolo continua ad essere caratterizzato da due categorie d'appartenenza. Quelli che lo stimano al punto da andarlo a trovare, come Albano, o altri che non perdono occasione per attaccarlo. A esprimere il proprio punto di vista sul ministro dell'Interno è stato in queste ore anche l'attore Massimo Boldi, intervenuto nel corso della trasmissione La Zanzara, come di consueto in ...

Massimo Boldi : “Salvini? È un mio amico - lo voterei se non fosse affiliato al M5s. Grillini? Impreparati e timorosi” : “Chi voterei oggi? Nessuno, sono apolitico. Mi piace Salvini, è un mio amico. Lo voterei se non fosse affiliato ai Cinque Stelle“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), l’attore Massimo Boldi risponde a Giuseppe Cruciani circa le sue attuali preferenze politiche. “I Grillini? Li vedo timorosi e Impreparati” – continua – “Ma non vedete che in tanti vorrebbero andare dall’altra parte? Di ...

Di Maio esce gli artigli : “le imprese vanno da Salvini? ma i fatti li fa il mio ministero. Le pensioni d’oro si tagliano” : Luigi Di Maio esce dagli schemi e mostra gli artigli sull’argomento pensioni d’oro e poi lancia una frecciatina affilata nei confronti di Matteo Salvini Le pensioni alte «vanno tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d’oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. «Sono sicuro ...

Di Maio : 'Le imprese da Salvini? I fatti si fanno al mio ministero' : Disgelo tra il mondo dell'impresa e Salvini - Conte riceve i sindacati Si svolgerà mercoledì pomeriggio a Bruxelles, alla vigilia del vertice europeo, il faccia a faccia fra il premier Conte e il ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me interessa aiutare gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...

Di Maio : “Le imprese da Salvini? I fatti si fanno al mio ministero” : «Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese». Così il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se non si sentisse «scavalcato» dal ministro dell’interno ...

Di Maio : «Le imprese vanno da Salvini? I fatti si fanno al mio ministero» : Le pensioni alte «vanno tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d'oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni...

Ancona - Salvini : Da genitore è mio dovere esserci : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse