NBA | i Lakers battono i Warriors ma c' è l' infortunio di LeBron James

NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...

NBA - LeBron James e il mercato dei Lakers : 'Ho sempre reclutato nuovi giocatori' : Il suo nuovo marchio, soprattutto il suo nuovo motto e messaggio da lanciare al mondo NBA. "Alla fine di tutto ciò che più conta è vincere: il mio lavoro adesso è quello di dimostrare che posso farlo.

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers - NBA oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Il giorno scelto è quello di Natale, la cornice è quella della Oracle Arena di Oakland: il primo scontro dell’anno tra i Golden State Warriors campioni NBA e i nuovi Los Angeles Lakers di LeBron James è arrivato, e visto che gli incontri natalizi sono tra i più sentiti della regular season, c’è da scommettere che le scintille non saranno poche. Golden State ha vissuto, finora, una stagione senza il concetto di dominio su tutto e su ...

NBA : i Clippers di Gallinari si arrendono ai Warriors - i Lakers cadono contro i Grizzlies : I Clippers giocano una grande partita contro GSW ma sono costretti ad arrendersi 127-129 a Curry , 42, e a Durant , 35,: Gallinari chiude con 25 punti e 11 rimbalzi. I Lakers di LeBron cadono contro i ...

Risultati NBA – Il ‘Gallo’ ed i suoi Clippers ko per un soffio contro un Curry mostruoso - LeBron James non basta ai Lakers : Una nottata di fuoco nei parquet americani: tutti i Risultati delle sfide di NBA di oggi Uno spettacolo unico nella notte italiana nei campi da basket americani. Tantissime le sfide di NBA andate in scena oggi. Splendido sorriso sul volto degli Atlanta Hawks, che ieri sera hanno mandato al tappeto per soli 3 punti i Detroit Pistons. Il match è terminato col punteggio di 95-98, con Galloway e Carter migliori realizzatori con 18 punti a ...