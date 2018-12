Legge sull' e-commerce cinese | riscontri positivi

Sim Serial Number permette di Leggere il codice ICCD delle SIM installate sullo smartphone : Sim Serial Number è un'applicazione che permette di leggere il codice ICCID che non risulta più leggibile sulla Sim, o semplicemente per non dover spegnere lo smartphone ed estrarla dal suo alloggiamento. L'interfaccia essenziale offre la possibilità di condividere il numero Seriale con un tocco e dalla versione 1.7 lo strumento supporta anche i dispositivi Dual Sim con Android 5.1 e versioni successive. L'articolo Sim Serial Number permette di ...

Legge di Bilancio - l'attacco di Misiani : 'Avete messo un cappio sulla testa degli Italiani' : Vice premier Salvini, la letterina c'è stata, ma è stata quella che il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell'economia Tria hanno mandato a Jean Claude Juncker, Pierre Moscovici e Valdis ...

Cina - arriva il cartone animato sulla vita di Karl Marx : “Finalmente la sua storia d’amore diventerà Leggendaria” : Karl Marx è diventato ora anche il protagonista di un cartone animato. Succede in Cina, dove il governo ha deciso di celebrare il 200esimo compleanno del filosofo tedesco ispiratore del socialismo con un cartone animato pensato raccontare la sua vita e il suo pensiero ai millenials. L’autore de Il Capitale viene dipinto come un ragazzo perdutamente innamorato di Jenny von Westphalen, descritta come la più bella della città di Trier. La ...

Cosa pensano gli italiani sulla nuova Legge anti-corruzione : Due italiani su tre esprimono un giudizio complessivamente positivo sul ddl anti-corruzione approvato in via definitiva alla Camera nei giorni scorsi: il dato emerge da un sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il varo parlamentare del disegno di legge. La norma più popolare risulta l’introduzione del “Daspo” per corrotti e ...

"Cosa dobbiamo fare?". Fermi i lavori in Commissione sulla Legge di Bilancio - Casellati convoca la capigruppo : I lavori sulla manovra "non sono ultimati, di lavoro ce n'è ancora tanto da fare. Chiedo al presidente del Senato cosa dobbiamo fare". Lo afferma il presidente della Commissione Bilancio del Senato, intervenendo in aula. I gruppi hanno quindi chiesto di convocare la capigruppo per decidere i tempi.La legge di Bilancio approda in aula al Senato senza voto al mandato al relatore. Il presidente della Commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha ...

Rai - esposto sulle nomine dei vice direttori 'Danno alle casse degli italiani'. La tv di Stato totale rispetto della Legge : ROMA - Ventinove nuovi direttori in Rai. Due giornalisti assunti all'esterno in un'azienda che pure conta 1600 cronisti. Ex vice direttori - ora scalzati dal loro ruolo operativo - che restano in ...

Conte chiama Tria a Palazzo Chigi per il rush finale sulla Legge di Bilancio : Il ministro dell'Economia stava andando alla presentazione del libro di Bruno Vespa quando è arrivata la chiamata del premier...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 dicembre : Legge col buco/1 – Scaduto il termine per la dichiarazione sulla trasparenza : Il dossier Redditi degli onorevoli: la trasparenza è a rate Sui siti ufficiali – Norme blande, zero sanzioni: decine di parlamentari non hanno pubblicato i documenti di Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sadomaso. “La commissione Ue non deve cedere ai trucchi del governo” (Sandro Gozi, Pd, Die Zeit, 1012). Dài, frustateci di più, vi prego, ancora, ancora, oooohhhhh sìììììììì! Il pallottoliere. “Se sommiamo lo 0,5 ...

Milik al 90esimo conferma la Legge di Kolarov sulla competenza dei tifosi : Una perla da dedicare a Mario Rui Arkadiusz Milik. Proprio lui. Il centravanti, il calciatore che troppe volte, ingiustamente, ha dovuto subire le assurde critiche di tanti tifosi del Napoli. Non solo a Liverpool, anche prima. La sua rete conferma la legge di Kolarov che il Napolista riporta in calce sul sito: “Il tifoso dev’essere consapevole che di calcio capisce poco”. Frase che dovrebbe campeggiare nel cielo di Napoli, come le frasi di ...

Il senatore Gianni Marilotti - M5S - parteciperà a due convegni sul dialogo tra scienza e società e sulla Legge Basaglia lunedì 17 e giovedì 20 dicembre - a Roma. : Tra scienza e società" . Organizzato da For Workshop, vedrà protagonisti, insieme a Gianni Marilotti, l'autore di Superquark Giovanni Carrada, il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi, il ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 : Marcel Hirscher vuole la Leggendaria sesta vittoria consecutiva sulla Gran Risa : Il famoso detto “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare” è assolutamente perfetto per quanto riguarda il Gigante della Val Badia. Una prova tra le più dure e complicate di tutto il panorama dello sci alpino (clicca qui per l’analisi della pista), nella quale vincono solamente i Grandi campioni. Marcel Hirscher in questo novero di fuoriclasse è sicuramente tra i primi di sempre, e lo ha ampiamente dimostrato ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : via libera a “Legge sulla schiavitù” e alla riforma per controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...