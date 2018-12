HONOR V20 con Link Turbo batte iPhone XS Max in un download test

HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top : HONOR ha annunciato ufficialmente oggi in Cina il suo nuovo top di gamma, HONOR V20, con foro nel display e prestazioni al top. L'articolo HONOR V20 ufficiale in Cina con foro nel display e specifiche al top proviene da TuttoAndroid.

HONOR V20 su AnTuTu con 8GB di RAM e 256GB di storage : HONOR V20 (da noi HONOR View20) è appena comparso nel database di AnTuTu Benchmark nella variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Da tenere d'occhio HONOR V20 - esaltanti dettagli sullo sfondo : Ci separano esattamente 7 giorni dalla presentazione in Cina di Honor V20, che dovrebbe includere una batteria da 4000 mAh, almeno stando alle ultime immagini teaser trapelate, che ci informano anche per quel che riguarda la fotocamera frontale (sensore da 25MP), che ricordiamo essere stata inserita nel foro anteriore, collocato nell'angolo in alto a sinistra del display. Il sistema di ricarica di cui sarà dotato Honor V20 dovrebbe disporre ...

HONOR V20 avrà batteria e fotocamera frontale di ottimo livello - un'edizione speciale Maserati e prezzi niente male : A una settimana esatta dalla presentazione di HONOR V20, scopriamo nuovi dettagli, possibili prezz inclusi, sul prossimo top di gamma del brand cinese.

HONOR è pronta ad annunciare una nuova tecnologia il 10 dicembre : sarà HONOR V20? : Honor ha annunciato un nuovo evento, che si terrà il prossimo 10 dicembre, nel corso del quale sarà presentata una nuova tecnologia per gli smartphone, insieme, forse, a Honor V20.

Un salto nel 2019 con HONOR 11 e V20 : dispositivi entrambi confermati : Ossessionati dall'idea del prossimo Honor 11? Tranquilli, il top di gamma 2019 è regolarmente in programma, come da poco confermato da Zhao Ming, presidente del marchio cinese. Proprio come avviene per il brand principale Huawei, che vanta due serie top di gamma (P e Mate), anche la sussidiaria (se ancora così si può definire) farà altrettanto: Honor V20 e Honor 11, con il primo ancora in fase di sviluppo (probabilmente per il tempo e le risorse ...

HONOR V20 e Honor 11 saranno lanciati nel 2019. Parola di Presidente : Nelle scorse ore Zhao Ming, Presidente di Honor, ha confermato il lancio nel 2019 dei modelli di fascia alta Honor V20 e Honor 11

Scopriamo più da vicino LG Q9 - mentre spunta una prima immagine di HONOR V20 : spuntano in rete nuovi render di quello che dovrebbe essere LG Q9 e una prima immagine del pannello anteriore del presunto Honor V20. Diamo un'occhiata alle immagini.

Possibile HONOR V20 in arrivo? Alcuni rumors dalla Cina : Potrebbero esserci notizie riguardanti l'eventuale prossimo Honor V20, vista l'apparizione sui siti degli enti di certificazione cinesi CMIIT e 3C di un paio di dispositivi, siglati VCE-AL00 e VCE-TL00, così come riportato prontamente dalla Redazione di 'gizmochina.com'. Se nel 2017 era toccato al potente Honor V10 il compito di presentare al mondo il processore Kirin 970, sappiamo che il successivo Kirin 980 è stato già lanciato in mischia da ...