Luka Doncic | il ragazzino che sta conquistando l’NBA

NBA : Luka Doncic travolge un giovane tifoso in prima fila e si fa male. VIDEO : Luka Doncic è arrivato in NBA da poco più di due mesi, ma ha già fatto capire a molti di non aver paura di nessun palcoscenico. E l'esordio in carriera sul parquet dei campioni in carica era un ...

Luka Doncic - la nuova stella dell'Nba sulle orme di "Mozart" Petrovic : Ci sono nomi, nello sport, che si pronunciano a fatica, sono troppo pesanti anche solo per metterli a paragone con quelli di grandi speranze, anche aggiungendoci il fatidico “nuovo”. Uno di questi, nel basket, è Drazen Petrovic, la mitica guardia-tiratrice di Sebenico che ha fatto grande prima l’ex Jugoslavia e poi la Croazia, per quindi trasformarsi nel geniale pioniere dell’emigrazione delle stelle europee nella ...

NBA - a Dallas risuona 'HalleLuka' : la performance live della canzone-virale su Luka Doncic : ... i due produttori di The Ringer — che nella vita non fanno i cantanti, ma hanno lavorato nel mondo della musica e si occupano della parte audio/video del sito creato da Bill Simmons — sono stati ...

NBA - Dallas-Houston 107-104 : Luka Doncic da impazzire - 11-0 di parziale e Rockets rimontati : Dallas Mavericks-Houston Rockets 107-104 Il profilo Twitter dei Dallas Mavs ha trovato le parole perfette: "Quella volta in cui Luka Doncic ha realizzato un parziale di 11-0 da solo…". Non c'è bisogno ...

Il grande inizio di Luka Doncic in NBA : Un diciannovenne sloveno che aveva fatto sfracelli nel basket in Europa sta facendo sfracelli anche nel suo primo anno in America, convincendo anche i più scettici

NBA - "HalleLuka" : l'America impazzisce per la canzone su Luka Doncic : Basta poco, a volte, per diventare degli idoli di culto. Con il suo gioco pieno di tiri impossibili e passaggi spettacolari, Luka Doncic ha già cominciato a fare proseliti anche negli Stati Uniti, ...

E poi Luka Doncic decise di battere gli Warriors - e farsi conoscere dalla NBA - : Certo, questo è diverso: adesso sono in NBA, la miglior lega di pallacanestro del mondo". All'apparenza però, nulla sembra avergli fatto cambiare la sicurezza nell'approccio, anche quando si è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Novembre) : Luka Doncic guida i Mavs - Portland ferma i Bucks - prosegue la crisi di Suns e Wizards : Solamente quattro match si sono disputati nella nottata NBA, ma non sono certo passati inosservati. I Portland Trail Blazers, per esempio, rifilano la seconda sconfitta stagionale ai Milwaukee Bucks, confermandosi una realtà della Western Conference, mentre vincono in casa Dallas Mavericks e Charlotte Hornets ed i Brooklyn Nets passano sul parquet dei Phoenix Suns. Il match più “nobile” della nottata NBA si è giocato al Moda Centre ...

NBA - a tu per tu con Luka Doncic : 'Al Real Madrid manca più Cristiano Ronaldo di me' : Tutti lo aspettavano al varco e dopo tre settimane sono già arrivate le prime sentenze: Luka Doncic ha dimostrato di essere pronto ad affrontare un palcoscenico importante come quello NBA, punto di ...