India, 15 minorenni bloccati in miniera

E'corsa contro il tempo in India per salvare 15 minorenni bloccati sotto terra da circa due settimane, dopo che un'inondazione ha colpito il 13 dicembre una miniera illegale di carbone nello Stato di Meghalaya, nel nordest. I soccorritori continuano a lavorare, ma la situazione è resa difficile dalla pioggia che continua a cadere nella zona e l'acqua che si riversa nella miniera da un fiume vicino. Con i 15 ragazzini non è stato possibile stabilire contatti, ma la speranza è che abbiano trovato riparo in una sacca d'aria.(Di martedì 25 dicembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : India minorenni