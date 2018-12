Conte | Si faccia un regalo di Natale | cancelli la sovrattassa sul Buonismo

Juventus - Allegri non si acContenta 'Non facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Il governo perde la faccia per acContentare Bruxelles : A garantire che il governo sarà pronto con gli emendamenti è il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia che promette di non 'mettere tagliole' per i tempi della Commissione e auspicando che ...

Boldrini Contestata - in aereo le urlano in faccia : "Vergogna - prima gli italiani" : Laura Boldrini contestata in aeroporto. Succede a Milano, dove l'ex presidente stava realizzando il check-in in attesa dell'imbarco. "Vergognati, prima gli italiani", le avrebbe urlato un uomo sulla sessantina. La Boldrini avrebbe risposto con un sorriso, senza ribattere alle accuse.Solo che la contestazione verbale è proseguita anche più tardi, quando sia l'ex presidente che l'uomo sono saliti sull'aereo. "Vergogna", avrebbe gridato nuovamente ...

Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere Contemporaneamente tutte le schede aperte : Google rinnova l'interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte. Il nuovo pulsante per aprire una nuova scheda si sposta anche al centro dell'interfaccia di Duet, rendendolo ancora più facile da raggiungere con una sola mano. L'articolo Google rinnova l’interfaccia Cast di Chrome e aggiunge una scorciatoia per chiudere contemporaneamente tutte le schede aperte proviene da ...

Spread - il crollo durante il faccia a faccia tra Conte e Juncker : come godono i mercati : Da tempo non si vedeva un crollo dello Spread di questa portata. L'accordo ottenuto da Giuseppe Conte a Bruxelles sulla manovra economica e la riduzione del deficit al 2,04% ha messo d'accordo tutti, ...

Conte a Ue : "Le riforme le facciamo" : 8.00 "Le riforme le facciamo, non torniamo indietro. Il problema è farle bene. E se sarà possibile recuperare dei soldi, lo faremo, possibilmente destinandoli agli investimenti". Così il premier, Conte, parlando dei rapporti con l'Ue e delle tensioni sulla manovra economica al Corriere della Sera. "La stabilità sociale conta più di quella finanziaria:basta vedere le proteste dei gilet gialli in Francia",dice Conte, parlando dell'incontro di ...

Quel faccia a faccia segreto tra governo e Mattarella ?prima della cena Conte-Juncker : Il faccia a faccia c'è stato. Ed è stato tenuto sotto traccia fino a oggi quando il Fatto Quotidiano ne ha rivelato i contenuti. A salire al Quirinale per conto del governo gialloverde, prima che il premier Giuseppe Conte si vedesse a cecna con il numero uno della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, sono stati tutti i massimi esponenti del governo. Che hanno voluto rassicurare personalmente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...

Conte faccia a faccia con l’Europa : Due ore a cena al 13mo del Berlaymont, sede della Commissione europea. Jean Claude Juncker attende Giuseppe Conte per affrontare il capitolo 'manovra italiana'. Il presidente dell'esecutivo Ue vedrà il premier italiano subito dopo il primo ministro britannico Theresa May, alla vigilia del Consiglio europeo sulla Brexit. E anche solo dalla calendarizzazione si comprende l'urgenza dell'incontro, che arriva a 36 ore ...

[Il retroscena] Cambiare la manovra senza perderci la faccia : la mission impossible di Conte e Tria : ... alle fondazioni e associazioni collegate con gli standard più elevati nel mondo. Non siete soddisfatti?". Premier nervoso E' sembrato molto seccato il premier. Non è chiaro se ce l'ha con i 5 Stelle ...

ITALIA BOCCIATA?/ Ecco la mossa "salvafaccia" del Governo per acContentare l'Ue - IlSussidiario.net : Oggi la Commissione europea si pronuncerà sul Documento programmatico di bilancio inviato dall'ITALIA. Il Governo può ancora evitare il peggio

Della Valle : “Conte? È a disagio - si capisce dalla faccia. E noi siamo in imbarazzo per lui”. L’appello a Salvini e a Di Maio : “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Penso che il primo a non essere contento e a sentirsi a disagio sia proprio lui, perché è costretto a far finta di fare un lavoro che non riesce a fare sicuramente come vorrebbe. Si capisce dalla faccia di questo signore“. E’ il giudizio che a Otto e Mezzo (La7) l’imprenditore Diego Della Valle dà del presidente del Consiglio. E aggiunge: “L’imbarazzo che forse ha ...

Tap si farà - Conte : "Ci metto la faccia"/ Ultime notizie gasdotto - attivisti contro M5s e ministro Lezzi : Tap, Conte “Si deve fare o rischio penali”. Ultime notizie, rivolta contro il Movimento 5 Stelle: “Promesse non mantenute”. Il popolo "No-Tap" in rivolta dopo la decisione del governo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Tap - dossier Costa : "Opera è legittima"/ Ultime notizie - premier Conte : "Gasdotto si fa - ci metto la faccia" : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:01:00 GMT)