Roma | Sousa aspetta la chiamata e Panucci è disposto a lasciare l' Albania

Roma Paulo Sousa – Sono ore decisive sull'asse Boston – Quartiere Eur di Roma dove, da meno di una settimana, la società della Capitale ha installato la nuova sede operativa. A Boston è volato lo stato maggiore dell'area sportiva, Monchi in testa, a Roma è rimasto Baldissoni con il compito di seguire passo passo la […]

La Roma si "consola" con il Porto Crisi congelata : Sousa in preallarme : La Crisi è solo congelata, la squadra, lo ha riconosciuto anche Di Francesco, è ancora malata. Ma il 3-2 al Genoa arrivato tra la contestazione dei tifosi, le papere di Olsen e un arbitro 'amico', ...

Roma - Di Francesco trema e Sousa aspetta : Di Francesco resta lì, in stand by, come se domenica sera non fosse accaduto niente. Il successo sofferto, e nemmeno limpido: rigore solare negato a Pandev, contro il Genoa non rafforza la posizione ...

Di Francesco nella morsa del totoallenatore a Roma : Sousa tra i favoriti : Di Francesco e l'esonero ormai diventato possibile: a Roma sportiva non si parla d'altro in questi giorni, interrogandosi su cosa conviene fare a questo punto della stagione. Tante volte si dice, in avvio di campionato: questo allenatore non mangerà il panettone. È un modo come un altro per dire che non durerà a lungo, e che non riuscirà a superare il girone di andata. È appunto questo il caso? A giudicare dalla situazione generale della Roma e ...

Roma : Di Francesco rischia l'esonero - al suo posto Montella o Paulo Sousa : soprattutto nel mondo del bookmakers, parlano ancora di un'ipotesi Antonio Conte , ipotesi al momento improbabile se si pensa che l'allenatore leccese ha declinato il prestigioso invito del Real ...

Paulo SOUSA ROMA, L'EX VIOLA SI OFFRE– La Roma non sta certo attraversando un grande momento in campionato. Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions, primo obiettivo stagionale, i giallorossi faticano entro i confini italiani, tanto da essere relegati al settimo posto in classifica, a 5 punti dal quarto posto che oggi è occupato dal […]

Paulo Sousa : 'Juve-Inter decisiva solo per l'Inter. Tornare? La Roma mi piace' : Ronaldo per me è il migliore del mondo: soprattutto per come è riuscito a mantenere sempre la stessa continuità nel fare quello che gli era e gli è necessario fare per vincere. Un po' come la Juve, ...

Genoa - Paulo Sousa ha detto no a Preziosi : aspetta la Roma : Una clamorosa indiscrezione di mercato è stata svelata questa mattina dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano Romano ad inizio ottobre, dopo aver esonerato Davide Ballardini, il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe avuto un colloquio con Paulo Sousa, proponendo all'ex ...

Serie A Zeman : «Sousa? Tutti vogliono la Roma. Il difficile è restarci» : Zdenek Zeman , ex tecnico giallorossi, ha commentato così le dichiarazioni dell'allenatore portoghese ai microfoni di RMC Sport: "Roma è una piazza importante, anche adesso che le cose non stanno ...

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: "Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un'opzione, l'ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ..."

Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po' nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo "Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c'era e questo ha condizionato la squadra". L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...

Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell'Olimpico contro il Cska: "Siamo arrivati un […]

Paulo Sousa : 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Squadra a Mosca senza De Rossi e Perotti : Mi piace molto l'Italia si gioca un calcio che fanno per me', le parole dell'ex allenatore della Fiorentina a Sky Sport.