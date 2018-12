Nvidia potrebbe lanciare una GTX 1160 insieme alla RTX 2060 a metà gennaio

eurogamer

NVIDIA oltre alla RTX 2060 potrebbe arrivare anche la GTX 1160 a gennaio - Tre esperti della Nvidia, elaborano un algoritmo capace di creare volti di persone inesistenti.

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Standosegnalazione di DSOGaming, Videocardz ha riferito cherilasciare una GPU GTXscheda grafica RTX. Poiché si tratta di voci non confermate, la notizia va presa con la dovuta cautela., dunque, dividere il marchio nelle serie GeForce RTX e GeForce GTX. La serie RTX sarà in grado di supportare la tecnologia di Ray Tracing mentre la serie GTX sarà più una GPU "tradizionale" basata sull'architettura Turing. Secondo le indiscrezioni emerse, la GeForce RTXsarà dotata di una GPU TU106-200 mentre la GeForce GTXsarà dotata di TU116.Ultimo ma non meno importante, la GTXdovrebbe chiamarsi GeForce GTX 1660Ti e il suo materiale di marketing menziona 'Turing Shaders' invece di 'Ray Tracing'.Read more…