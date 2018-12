Manovra | cosa è vero e cosa è falso Domande e risposte

Manovra - cosa resta del reddito di cittadinanza : il rebus dei 780 euro : ROMA Il simbolo del progetto politico del M5S figura nell'elenco delle promesse rivendicate dal vicepremier Luigi Di Maio. Sull'avvio del reddito di cittadinanza, del resto, è incardinata la vittoria ...

Manovra : famiglia - fisco - imprese - cosa cambia per gli italiani - : La legge di bilancio ha ottenuto la fiducia al Senato. Molte le novità introdotte nel testo che ora deve essere approvato dalla Camera. Dalla web tax ai bonus nido, dalla flat tax ai finanziamenti per ...

Manovra - ecco le misure : dalla famiglia al fisco - cosa cambia per gli italiani : In attesa della definizione delle due misure simbolo, reddito di cittadinanza e pensioni , la Manovra approvata dopo una notte di bagarre al Senato con 163 sì, porta con sé novità per famiglie, ...

Manovra - il Tg1 grillino 'nasconde' la stangata al volontariato. Ecco che cosa mandano in onda : Una clamorosa censura . O almeno, la notizia il Tg1 delle 13.30 del 23 dicembre la notizia l'ha data anche, nel pastone sulla 'Manovra'. Quella del raddoppio dell'Ires dal 12 al 24%, che andrà a ...

Paolo Savona - la profezia sulla catastrofe economica : cosa rischia l'Italia dopo la Manovra : Meno investimenti, meno crescita e più tasse. Così potrebbe essere sintetizzato il rapporto dell' Ufficio parlamentare di Bilancio, «La finanza pubblica dopo l' accordo con la Commissione europea». Una valutazione che segue quanto scritto ieri dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle

Cosa prevede la Manovra per startup e investimenti in venture capital : Nel maxi emendamento alla manovra sono presenti alcune norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione. Soldi ...

Cosa non cambia rispetto al passato nella Manovra del "governo del cambiamento" : Parla di "disastro per il Paese" il Pd, mentre dal M5s esultano per una manovra che "investe nei cittadini che hanno pagato...

Manovra - dalle pensioni di platino all’Iva sul pane : ecco cosa ha approvato il Senato : Gli Ncc finiti in un decreto ad hoc. E poi Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall’estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione. E per quanto riguarda gli investimenti a bilancio “le risorse destinate nel prossimo triennio restano invariate – hanno riferito fonti di Palazzo Chigi -, per un valore complessivo di circa 15 miliardi”. Dopo ...

Che cosa c'è nel testo della Manovra fra conferme e sorprese amare : pure una tantum di 100 euro per andare a funghi : Rivenditori, box office, siti internet ufficiali degli eventi avranno sei mesi per predisporre i biglietti nominativi, come già avviene per le partite di calcio, per accedere a concerti e spettacoli. ...

Manovra approvata a colpi di fiducia : cosa c'è e cosa manca nella legge di bilancio : A palazzo Madama la maggioranza va alla prova di forza e, saltando ogni discussione sulle misure che verranno presentate dal...

In Manovra Iva - condono e quota 100 : ecco cosa cambia : Risparmiatori truffati I risparmiatori truffati e coinvolti nella liquidazione delle banche potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso. Agli azionisti fino ...

