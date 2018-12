Frosinone-Milan in tv | orario e programma del 26 dicembre Come vederla in streaming e

oasport

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Dopo la scorpacciata di partite di sabato, la Serie A di calcio torna a Santo Stefano, su modello dell’inglese Boxing Day, e lo fa con una sfida molto delicata nella diciottesima giornata per ile per Gennaro Gattuso. I rossoneri, in un periodo decisamente complicato, affrontano infatti ilal Benito Stirpe, in quella che deve essere la partita del riscatto per Ringhio, anche per allontanare i fantasmi dell’esonero.La sfida si svolgerà proprio a Santo Stefano, mercoledì 26, alle ore 12:30, e sarà trasmessa in esclusivada DAZN, piattaforma gratuita per il primo mese.Ildella partita: Mercoledì 26Ore 12:30DAZNLe probabili formazioni:: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Kranjnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell, Ciofani.: Donnarumma; Calabria, Musacchio, ...