Editoriale; Dal Vangelo secondo Red Bull

lanotiziasportiva

: IL CONIGLIO SUPERIORE Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non pia… - marcotravaglio : IL CONIGLIO SUPERIORE Che la Spazzacorrotti del ministro Alfonso Bonafede, appena approvata dal Parlamento, non pia… - marcotravaglio : IL VERO SPREAD Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna… - Linkiesta : Se non si approva la manovra entro il 31 dicembre, ci sarà l’esercizio provvisorio. Ordinaria amministrazione e nes… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Ci siamo abituati ad associare il marchio Redallo sport grazie alla Formula 1. I successi di Sebastian Vettel con la scuderia austriaca fecero capire sin da subito che per la Ferrari ora il nemico non arrivava solo più dalla Germania (Mercedes), ma anche il piccolo Stato alpino aveva tutte le intenzioni di dire la sua nel Circus della Formula 1. Sarà un caso, ma dal primo successo di Vettel in poi la Rossa non ha più vinto un titolo. Negli ultimi anni Hamilton è tornato a dominare il campionato con la sua Mercedes (e quando non ha vinto lui l’ha fatto il suo compagno di scuderia Rosberg), Vettel è passato a Maranello (senza più vincere nessun titolo) e la Redsi attesta come terza scuderia del mondiale, con Ricciardo e Verstappen sempre pronti a rosicchiare punti ai rivali maggiormente titolati.Nella Formula 1 Redha anche unteam, la Toro Rosso, con sede a ...