Calcio | anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus Decide Mandzukic | bianconeri

Calciomercato - il Manchester United bussa in casa Juventus : i dettagli : Manchester United alle prese con una sessione di Calciomercato dalla quale potrebbero arrivare innesti importanti per Ole Gunnar Solskjaer Il Manchester United bussa in casa Juventus per tentare di risollevarsi anche grazie al Calciomercato. Ole Gunnar Solskjaer ha preso il posto di Mourinho in panchina, ma la rosa dei Red Devils costruita dal portoghese ha senz’altro delle lacune molto evidenti. Proprio per questo la società ...

Calciomercato Juventus - il Manchester United vorrebbe Douglas Costa a gennaio (RUMORS) : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero si sta muovendo in entrata, dal momento che sta cercando un centrocampista di qualità per rinforzare la linea mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. In questi giorni si stanno acCostando vari nomi al club bianconero, come Paul Pogba del Manchester United, Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, Isco del Real Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della ...

Calcio - chi è Ole Gunnar Solskjaer - il nuovo allenatore del Manchester United : Dopo l’esonero di Jose Mourinho, il Manchester United ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer per guidare la squadra fino al termine della stagione. Se per i non addetti ai lavori il nome del 45enne nato a Kristiansund può apparire del tutto sconosciuto, certamente non è così per coloro che conoscono la storia recente dei Red Devils. Per Solskjaer si tratta infatti di un ritorno a casa, dato che nel club di Manchester ha trascorso ben ...

Calciomercato Juventus - Isco : è braccio di ferro con il Manchester City : Calciomercato Juventus – Isco ormai è sempre più ai ferri corti con il Real Madrid e così molti top club sognano il grande colpo di Calciomercato. Un desiderio che a questo punto potrebbe essere anche a un prezzo di cartellino tutto sommato contenuto per il grande talento di giocatore di cui stiamo parlando. In questo […] L'articolo Calciomercato Juventus, Isco: è braccio di ferro con il Manchester City proviene da Serie A News ...

Calcio : Manchester United ingaggia Solskjaer al posto di Mourinho : Il Manchester United ha ingaggiato l'ex attaccante norvegese Solskjaer, 45 anni, per rimpiazzare in panchina José Mourinho, licenziato ieri dalla società. Il Manchester ha annunciato via Twitter: "Possiamo confermare che Ole Gunnar Solskjaer è stato nominato allenatore provvisorio fino alla fine della stagione 2018/19. Sarà raggiunto da Mike Phelan come allenatore della prima squadra, insieme ...

Calciomercato - Psg e Rabiot ai ferri corti : anche le italiane in corsa per il centrocampista : Il lungo tira e molla tra Rabiot e la dirigenza del Paris Saint Germain si concluso con la rottura tra le due parti: il centrocampista ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega ai parigini fino alla prossima estate, dunque si libererà a parametro zero. A comunicarlo è il direttore sportivo del club francese, Antero Henrique, a Yahoo Sport: “Abbiamo deciso di non proseguire nelle trattative per il rinnovo. Le riunioni sono ...

Calcio - Josè Mourinho non è più l’allenatore del Manchester United! : La notizia era nell’aria, ma quando il sito ufficiale del Manchester United ha pubblicato la notizia, tutto il mondo del Calcio ha sentito il contraccolpo: Josè Mourinho non è più l’allenatore dei Red Devils. La news-bomba giunge con uno stringato comunicato che recita: “Il Manchester United annuncia che Josè Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto durante ...

Calciomercato Manchester United - l’obiettivo numero uno degli inglesi gioca in Serie A : Nel calderone pieno di problemi del Manchester United di quest’anno, uno di questi riguarda la tenuta difensiva della squadra di Mourinho. Così la società sta pensando a come migliorare il reparto a protezione di De Gea e una delle opzioni porta proprio alla Serie A. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che rappresenta il vero obiettivo numero 1 in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riferisce il SUN, Jose Mourinho avrebbe ...

Calendario Serie A Calcio - si gioca anche durante le feste di Natale! Programma date e orari delle partite - come vederle in tv e streaming : La Serie A 2018-2019 non va in vacanza. Quest’anno infatti le ultime tre giornate del girone di andata del massimo campionato nazionale di calcio si giocheranno durante le festività natalizie, mentre la pausa invernale sarà spostata nella prima parte del mese di gennaio. Si comincia quindi sabato 22 dicembre con 17a giornata, si prosegue mercoledì 26 dicembre con la 18a giornata e si chiude sabato 29 dicembre con la 19a giornata. Il ...

Calciomercato Manchester United. Dall'Inghilterra : 'Pogba via a gennaio - anche in prestito' : E, infine, perché il peggio non termina mai, la situazione molto delicata che riguarda il francese campione del mondo. I rapporti sono ormai ai ferri corti e Dall'Inghilterra ne sono sicuri: "Man Utd ...

Calciomercato Juve - arriva un assist da Manchester in vista di gennaio : La Juventus sta cercando un centrocampista in prospettiva di un addio a fine stagione di Khedira. Il grande sogno ha un nome e un cognome ben precisi: Paul Pogba. Il corso degli eventi e il susseguirsi delle settimane, però, rischiano di tramutare il sogno in realtà, perché il rapporto tra il francese e Mourinho continua ad essere tutt’altro che idilliaco – nel match di oggi contro il Liverpool lo Special One ha mandato ...

Calciomercato Manchester United : Pogba via a Gennaio? : Calciomercato Premier League: i motivi della possibile cessione del centrocampista francese a gennaio, ormai da tempo ai ferri corti con Mourinho.Calciomercato Manchester United Paul Pogba / E adesso Pogba è diventato un caso. Davvero non serve più al Manchester United? E i Red Devils hanno già in mano un degno sostituto? Oppure, è il diretto interessato ad aver spinto l’acceleratore per lasciare al più presto José Mourinho? Al momento, ...

Calciomercato West Ham - piace un difensore del Manchester United : Calciomercato Premier League: gli Hammers vorrebbero tentare il colpo grosso in difesa, prelevando dai Red Devils a gennaio Antonio Valencia.Calciomercato West Ham Antonio Valencia / Dopo essere finito ai margini nel Manchester United, Antonio Valencia potrebbe lasciare Old Trafford per trovare spazio nel West Ham.Nel futuro del terzino destro ecuadoregno, come riportato stamane dal ‘Daily Star’, c’è infatti ...