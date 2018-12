Cagliari | una statua in onore a Riva Salvini | Ci impegneremo per farla

Lazio-Cagliari - Inzaghi soddisfatto dei suoi : “una vittoria che mancava da troppo tempo” : Lazio, Simone Inzaghi ha parlato dopo il successo contro il Cagliari, una vittoria importante dopo un periodo negativo “I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, approcciando nel modo giusto. Nel primo tempo avremmo meritato anche qualche gol in più. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppe partite. Da stasera penseremo poi alla partita con il Bologna“. Sono le parole del tecnico ...

Cagliari-Napoli - Anceotti : 'La formazione? Volevo una squadra fresca. Liverpool duro colpo - ma abbiamo reagito' : Il Napoli riscatta l'eliminazione in Champions League patita a Liverpool e dopo una partita non facile riesce comunque a portare a casa i tre punti dalla trasferta alla Sardegna Arena. A decidere il ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo fatto la partita contro un grande Napoli - poi sfortuna e infortuni' : Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il ko col Napoli: 'Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere ...

Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : Il Napoli vince 1-0 in casa del Cagliari nella gara valida per la 16/a giornata di Serie A. Decisivo il gol segnato in pieno recupero da Milik. I campani salgono così a 38 punti, tornando a meno otto ...

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : All .: Ancelotti Arbitro : Doveri Marcatori : 46' st Milik, N, Ammoniti : Padoin, C,, Maksimovic, N,, Insigne, N,, Sau, C, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL MATCH

Una punizione di Milik fa sorridere Ancelotti : il Napoli supera il Cagliari 1-0 : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Una magia di Milik su punizione e il Napoli sbanca Cagliari : 1-0 : Il Napoli prova a rialzarsi in campionato, dopo l'amara eliminazione in Champions. A Cagliari l'occasione per il riscatto e per difendere il secondo posto in classifica, Ancelotti ricorre a...

A Cagliari Milik si prende il Napoli - pronta una maglia da titolare : CASTEL VOLTURNO Milik giocherà dall'inizio, stavolta alla vigilia Ancelotti ha giocato a carte scoperte spingendo l'attaccante polacco verso una maglia da titolare contro il Cagliari. Arek ha così ...

Come gioca il Cagliari : una squadra per Pavoletti : I gol di testa Prima contro ultima per i gol di testa. Cagliari-Napoli sarà una sfida di stili e per stili, una squadra che gioca per rifornire di cross il suo centravanti contro un collettivo che lavora soprattutto palla a terra, cerca le combinazioni rapide, le azioni avvolgenti e sofisticate. La cifra è eloquente: per i rossoblu, 7 reti realizzate di testa. Di questi, 5 sono stati realizzati da Pavoletti. Per il Napoli solo una marcatura di ...

Ancelotti tra il Cagliari e un sogno : «Una finale europea col Chelsea» : Castel Volturno Ancelotti rilancia: «sogno un finale di Europa League contro il Chelsea di Sarri: sarebbe bellissimo sia per lui che per me. Si creerebbe un'empatia bellissima. Ma la...

Cagliari - Maran : “Ripartiamo dal gol di Sau - voglio una squadra senza paura” : Cagliari Maran – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti. leggi anche —> Torino-Juventus, in città i primi striscioni Il tecnico dei sardi ha raccontato ai giornalisti cosa ha detto alla propria squadra in vista della partita contro il […] L'articolo Cagliari, Maran: “Ripartiamo dal gol di Sau, ...

Napoli - Milik : 'Occasione finale? La dimentico in una notte. Ora pensiamo al Cagliari' : Arkadiusz Milik , attaccante del Napoli , ha parlato dopo il ko di Liverpool al microfono di Sky Sport: 'Dimenticare quell'Occasione finale? Una notte basta perché la prossima partita con il Cagliari è vicina. Il calcio è così. Si poteva fare di più, ma abbiamo tanto rispetto per il Liverpool, ...

Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai : per Di Francesco è una disfatta totale : Il Cagliari privo di Pavoletti ha pareggiato in casa contro una Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiato contro il Cagliari, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’incontro, con due ...

Crolla una palazzina disabitata a Cagliari - detriti su una falegnameria - Sardiniapost.it : Una palazzina a due piani disabitata è Crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari . Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un'officina di un gommista. È stato il ...