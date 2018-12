Andrea | corteggiatore di Teresa | derubato della propria felpa in uno spogliatoio

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018)Dal Corso,diLangella a Uomini e Donne, ha subìto un furto. Non si sa di preciso quali effetti personali siano stati sottratti all'affascinante modello, ma lui stesso ha scritto un post sui social in cui ha parlato di una. Il giovane, rivolgendosi al ladro, ha scritto che farebbe meglio a coprirsi col cappucciosuaper la vergogna. Il furto è avvenuto in uno, probabilmente in un momento di distrazione del. Quest'ultimo, dopo aver terminato di allenarsi, si è accortomancanza dei suoi effetti personali. Sui social, ironicamente, l'affascinante modello dagli occhi di ghiaccio ha augurato buon Natale al ladro. Anche se Uomini e Donne è in pausa per le festività, i suoi protagonisti sono al centro del gossip.non ha vissuto un periodo positivo negli studi del programma di Maria De Filippi, in quanto non è ...