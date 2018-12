Picchia compagna per modi ' occidentali'

Como : Picchia la compagna - arrestato per maltrattamenti : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - I carabinieri di Menaggio ( Como ) hanno arrestato un 40enne per maltrattamenti contro familiari. I militari sono intervenuti al culmine di un violento litigio al termine del quale la vittima è dovuta ricorrere alle cure dell’ospedale. Le indagini avviate dalla stazione c

Picchia la compagna e la minaccia con una pistola - arrestato : Un 38enne italiano, pregiudicato e in affidamento in prova ai servizi sociali a Cologno Monzese, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e ...