Manovra | la Cgia | Tasse locali su imprese e famiglie salgono di 1 miliardo

Manovra - Cgia : a imprese costerà 4 - 9 mld : 15.50 Considerati i correttivi approvati dalCamera, nel 2019 la Manovra costerà al sistema delle imprese 4,9 miliardi di euro. Di questi, 3,1 mld graveranno sulle imprese non finanziarie e 1,8 mld sugli istituti di credito e sulle assicurazioni. Così l'Ufficio studi Cgia. L'aumento della deducibilità dell'Imu sui capannoni, il ripristino delle detrazioni sulla formazione 4.0 e l'impegno ad abbassare i premi Inail hanno ridotto l'aggravio da ...

Manovra - Cgia : "Nel 2019 costerà alle imprese 4 - 9 miliardi" : E' sempre elevata la pressione fiscale: il prossimo anno c'è il pericolo che torni ad aumentare il peso dei tributi locali

Cgia : la Manovra costa alle imprese 6 - 2 miliardi : Roma, 1 dic., askanews, - L'applicazione della manovra comporterà alle aziende italiane nel 2019 un aggravio di gettito di 6,2 miliardi, di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non finanziarie ...

