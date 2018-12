La Lazio torna a vincere | 3-1 al Cagliari

Segna - piange e trascina la Lazio alla vittoria : è tornato Milinkovic-Savic? : Milinkovic-Savic si è riconciliato con i tifosi, la Lazio ha vinto dominando contro il Cagliari: oggi Simone Inzaghi può sorridere Milinkovic-Savic ha Segnato aprendo i conti per la sua Lazio nella vittoria per 3-1 contro il Cagliari. Il calciatore serbo si è lasciato andare ad un pianto nervoso dopo la rete, che ha preso il posto alla sua consueta esultanza sorridente. Un avvenimento che paradossalmente lo ha fatto riconciliare con la ...

Lazio - Cagliari 3-0 - torna al gol Milinkovic Savic - raddoppia Acerbi - chiude Lulic [LIVE] : Lazio Cagliari 3-0, torna al gol Milinkovic Savic, raddoppia Acerbi, chiude Lulic [LIVE] Lazio Cagliari, cronaca e tabellino Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ospita il Cagliari nella prima gara del 17esimo turno di Serie A . Al 12 , è già vantaggio biancoceleste: Cragno respinge una conclusione, da ...

Lazio - tornano Marusic e Badelj. Vietata la trasferta di Bergamo ai tifosi : Marusic e Badelj. Getty Bilancio negativo in campo e fuori il giorno dopo la partita di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte. In campo la squadra di Inzaghi ha collezionato la sesta ...

Henry e la Lazione di stile a Badiashile : 'Torna indietro e rimetti a posto la sedie' Il video : Thierry Henry e la lezione di stile. Come un papà che insegna l'educazione del figlio.. L'ex campione dell'Arsenal e della Nazionale francese ha rimproverato - finita la conferenza stampa di Champions ...

Lazio - Inzaghi non si fida : a Verona tornano i titolari : La parla d'ordine è ripartire. Perché la Lazio è reduce da una sconfitta, quella di Europa League con l'Apollon, che, per quanto indolore, è pur sempre una sconfitta. E, ancor di più, perché nelle ...

Lazio : Anderson cresce e torna a giugno : Sempre secondo il Corriere dello Sport , nella prossima stagione il giovane centrocampista offensivo brasiliano farà il ritiro pre-campionato con la squadra di Simone Inzaghi.

Lazio - 491 beni immobili confiscati alle mafie tornano a disposizione dei Comuni Anche la villa di Carminati a Sacrofano : Sarà il Comune di Sacrofano a decidere il futuro della villa dove viveva ‘er Cecato’ Massimo Carminati fino al giorno del suo arresto-show. Così come Virginia Raggi e i suoi dovranno trovare una destinazione e un gestore idonei per cambiare la storia della villetta di Morena, appartenuta al boss della camorra “romana”, Michele Senese. Stessa cosa per i tanti appartamenti dei clan sinti come i Casamonica, gli Spada e i Di Silvio. Sono 491 i beni ...

Torna a San Gimignano Lumière : musica - spettacoli - luci e instalLazioni a cielo aperto : San Gimignano si prepara alla sesta edizione di Lumière con musica, spettacoli, installazioni artistiche e street art nella città turrita. L'appuntamento è per sabato 8 dicembre 2018, dalle ore 18.00. Un'occasione unica e suggestiva per vedere, letteralmente con un'...

Usa : l'infLazione potrebbe tornare a scendere sotto i target : Ma secondo Adam Shapiro, ricercatore della Fed di San Francisco, un attento esame della causa dell'accelerata dimostra che non era dovuta al rafforzamento dell'economia ma a fattori idiosincratici o "...

Fabrizio Corona - il pg : 'VioLazioni e risse in tv - deve tornare in carcere' : Andare a litigare in tv con Ilary Blasi , in una delle continue apparizioni che passano anche per i social network, non può essere considerato 'attività lavorativa' utile per scontare la pena in un ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene Lautaro Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

Lazio - Leiva : il contratto per tornare Lucas : Alla faccia della scaramanzia e dei rischi, è stato rimesso in piedi in 17 giorni. In questa sosta però Lucas Leiva cercherà di tornare anche ai suoi livelli. E' sembrato un miracolo rivederlo in ...

Lazio - Caicedo vuole tornare titolare : i dettagli : Caicedo MILAN - L'attaccante vuole tornare per la gara contro il Milan: ieri ha svolto una seduta di idrokinesiterapia, come riporta il Corriere dello Sport, lavorerà al recupero per tutta la ...

Inter - torna di moda Rafinha : è sfida alla Lazio : torna di moda il nome di Rafinha in casa Inter . Secondo Rai Sport , il centrocampista brasiliano potrebbe tornare in nerazzurro a gennaio, ma sul giocatore c'è anche la Lazio .