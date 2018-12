Uno | nessuno | centomila David Bowie

NAPOLI - ANCELOTTI : 'A GENNAIO NON ARRIVA NESSUno'/ 'La rosa mi soddisfa - a meno che...' : NAPOLI atteso dalla sfida con la Spal, il tecnico partenopeo Carlo ANCELOTTI in conferenza stampa: 'Voglio un grande 2019'.

Michael Schumacher - come sta davvero? La Bild : «Ecco perché nessUno può parlare» : Tutti continuano a interrogarsi sulle reali condizioni di Michael Schumacher, cinque anni dopo il grave incidente sciistico del 29 dicembre 2013: un team di fisioterapisti e medici continua a occuparsi dell’ex pilota di Formula 1, pluricampione del mondo, e lo assiste nella riabilitazione nella sua casa sul lago di Ginevra. Ma perché anche se molti conoscono le sue condizioni, quasi nessuno parla, mantenendo un forte riserbo sulla sua ...

Champions League - Fernando Torres : 'L'Atletico non teme nessUno - è la Juve che deve preoccuparsi' : Anche fuori dal rettangolo verde, Fernando Torres gioca d'attacco. Questa volta nel mirino dell'attaccante spagnolo, oggi impegnato nella J1 League con i giapponesi del Sagan Tosu, c'è la Juventus . I ...

Imprenditore offre lavoro per 1500 euro al mese e dice di non trovare nessUno : riceve oltre 4mila candidature : Da tempo sta cercando una persona per far crescere la sua azienda ma Francesco Casile, piccolo Imprenditore nel settore della moda, sostiene di non riuscire a trovare qualcuno che sia in...

"NessUno merita un tumore incurabile a 33 anni" - la storia del padre che scrive un libro per la figlia : Nel frattempo conosce anche l'attuale moglie con cui mette al mondo una figlia, Giulia Grace. Giulia nasce proprio mentre il padre è in chemioterapia, a marzo 2017. Passa un anno e la situazione non ...

F1 - Max Verstappen : “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema. Io non temo nessUno” : Max Verstappen è senza se e senza tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. L’alfiere della Red Bull che quest’anno si aggiudicato i GP in Austria e in Messico è atteso ad una stagione dove dovrà dimostrare di essere degno dell’iride. Certo, questo dipenderà dalle qualità della Red Bull che disporrà del nuovo propulsore Honda. Pertanto le incognite non mancano su quello che potrà ...

Sono 20 i giochi presi in esame dalla Commissione Etica cinese ma nessUno è stato ancora bannato : Di recente il governo cinese ha creato una speciale Commissione Etica per i videogiochi online al fine di salvaguardare i più giovani dal preoccupante fenomeno della dipendenza da Internet. Sono stati presi in esame circa 20 giochi ma al momento non è stato applicato nessun ban o censura.Come riporta THE ESPORTS OBSERVER, dei 20 titoli presi in esame 11 saranno portati ad un livello etico accettabile per il paese (ovvero censurati) mentre la ...

Anticipazioni Uomini e donne 19 dicembre - Gemma contro Sebastiano : 'Non sei nessUno' : Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e anche l'appuntamento in onda oggi 19 dicembre si preannuncia ricco di colpi di scena. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram (anche nella sezione stories) del programma, sono stati diffusi dei video riguardanti gli spoiler di questo nuovo appuntamento che vedremo in onda oggi e assisteremo ad un durissimo diverbio tra Gemma e Sebastiano. Spoiler Uomini e donne di oggi: lo ...

Xi sfida l’Occidente : “NessUno può dirci cosa dobbiamo fare” : Celebrando a Pechino il 40° anniversario della riforma e dell’apertura voluta da Deng Xiaoping, il presidente cinese ha chiarito che le riforme che la Cina ha in mente non sono quelle che l’Occidente si aspetta. «Nessuno è nella posizione di dettare alla Cina cosa debba o non debba esser fatto». ...