Tra Wind | Tre e Fastweb prove di intesa sulla fibra

Wind Tre al Bit 2018 - Business index on Transparency : Roma, 19 dic., askanews, - Quest'anno Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha partecipato alla prima edizione 2018 del BIT - Business index on Transparency - l'indice elaborato dalla nota ...

Wind Tre illusTra le offerte All Inclusive Limited Edition 30 e All-In Special Edition alla Fiera Natalidea : Wind Tre è presente alla ventinovesima edizione di Natalidea, l’evento fieristico organizzato da Fiera di Genova da Venerdì 14 a Domenica 23 Dicembre 2018. Durante il corso della manifestazione Wind Tre accoglierà i visitatori presso due spazi commerciali espositivi, dove illustrerà le più recenti e interessanti novità proposte dai due brand. L'articolo Wind Tre illustra le offerte All Inclusive Limited Edition 30 e All-In Special Edition alla ...

Traffico illimitato oggi per gli utenti Wind - ma in molti casi con un grosso limite di velocità : oggi 9 dicembre Wind regala Internet illimitato ai propri utenti, ma in molti casi introduce una pesante limitazione alla velocità, sia in download che in upload. L'articolo Traffico illimitato oggi per gli utenti Wind, ma in molti casi con un grosso limite di velocità proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre a Piacenza con la fibra ulTraveloce FTTH : Roma, 4 dic., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di telecomunicazioni a portare la fibra ultraveloce di Open Fiber a Piacenza, città del celebre Duomo, ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lukas Hofer e Dominik Windisch enTrano nell’età della maturità. Crescono Bormolini e Montello : Si aprirà tra meno di tre giorni la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e arricchisce il bottino francese nonostante la crescita e le ambiziose aspettative del norvegese Johannes Thignes Boe, classe 1993, che a lungo è stato in lotta con il transalpino per la ...

Dirompente Iliad - Trascina sotto anche WindTre : dati per nulla incoraggianti : La forza Dirompente di Iliad ha travolto anche WindTre: dopo avervi parlato delle perdite subite da TIM e Vodafone, adesso tocca all'operatore unico nazionale. Come riporta 'UniversoFree.com', la società ha divulgato agli investitori i dati finanziari aggiornati al Q3 2018, che mostrano un chiaro calo delle entrate. Il periodo più buio si è registrato proprio nell'ultimo trimestre, visto che proprio in questo periodo i ricavi sono scesi del ...

Wind Tre - la fibra ulTraveloce fino a 1 Gigabit arriva a Parma : Roma, 27 nov., askanews, - Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di telecomunicazioni a raggiungere Parma, città d'arte, fiorente centro culturale, nonché polo dell'...

Travolti TIM - Vodafone e WindTre da Iliad : quale ci ha rimesso di più - dati pregressi : Che gli operatori nazionali non se la passino troppo bene dopo l'arrivo di Iliad è cosa scontata: vi avevamo già parlato delle ingenti perdite subite da TIM e da Vodafone (che solo in parte sono riuscite a reggere l'urto con i lanci rispettivi di Kena Mobile e ho. Mobile), e qualcosa ci dice che il contraccolpo subito da WindTre non sia stato da meno. Come riportato da 'mondomobileweb.it', ad offrire una panoramica di quella che era la ...

Promo Wind - Black Friday : nuove offerte Tramite sms per ex utenti a partire da 4 - 99 euro : Siamo oramai prossimi al Black Friday, previsto per venerdì 23 novembre, e per quanto i più cliccati siano i negozi di e-commerce, anche le aziende di telefonia mobile si stanno attivando per cercare di 'sfruttare' questa importante ricorrenza commerciale, e quindi per lanciare le loro offerte. Abbiamo già parlato di Vodafone, che ha Promosso di recente sconti su smartphone, sia per la modalità acquisto in un'unica soluzione, sia per quella a ...

Dettagli Rainbow Six Siege Operation Wind Bastion mosTrati in video alle Pro League Finals : L'appuntamento con le Pro League Finals di Rainbow Six Siege si è consumato come da programma nel corso dell'ultimo fine settimana, con i migliori giocatori dello sparatutto tattico di Ubisoft che si sono affrontati senza alcuna remora nella splendida cornice di Rio de Janeiro, con i G2 Esports che si sono portati a casa il trofeo per il primo posto e un montepremi assolutamente goloso da ben 75mila dollari. L'appuntamento brasiliano di ...

Promozioni Wind : le offerte per gli ex clienti Tramite sms a partire da 4 - 99 euro : La Wind sta avviando una strategia commerciale davvero interessante, che sta riguardando in particolar modo gli ex utenti dell'azienda cinese per invitarli a ritornare con lei. Queste offerte stanno arrivando via sms, e sono riferite alle Promozioni Wind Smart, dalla 30 Fire alla Special 5, fino ad arrivare a Special 30 e Special 50. La Wind quindi ha deciso di rispondere sopratutto a Tim Iron e Vodafone Special Minuti 50, due delle più ...

Nuove offerte Wind : 4.99 euro per 30 Gb al mese/ Le proposte del gestore arancione per conTrastare Iliad - IlSussidiario.net : Nuove offerte Wind: 4.99 euro per 30 Gb al mese. Le proposte del gestore arancione per contrastare l'avanzata inarrestabile di Iliad

Fincantieri - conTratto da oltre 200 milioni con statunitense Windstar Cruises : Fincantieri ha firmato con l'armatore Windstar Cruises, gruppo Xanterra Travel Collection,, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di alta gamma, un contratto del valore complessivo ...