Terremoto violento di magnitudo 6 1 sulla Ring of Fire | scossa distintamente avvertita

Violento Terremoto in Oceania - scossa di magnitudo 6 avvertita dalla popolazione : ... molte segnalazioni Anche perchè l 'ipocentro del sisma è stato individuato nell'oceano ma a soli dieci chilometri di profondità: le agenzie che si occupano del monitoraggio dei terremoti nel mondo ...

Violento Terremoto in Nuova Caledonia : rientrato l’allarme tsunami : Il Pacific tsunami Warning Center ha reso noto che è rientrato il rischio tsunami legato al terremoto di magnitudo 7.5 verificatosi alle 04:18:12 UTC (alle 05:18:12 ora italiana, 15:18 ora locale) al largo della Nuova Caledonia. La Nuova Caledonia è una collettività francese d’oltremare, situata nell’Oceano Pacifico sudoccidentale vicino all’Australia. Sorge all’interno di quella che viene definita la “cintura di ...

Alaska da esempio : niente vittime - feriti gravi o crolli dopo il violento Terremoto M.7. A 2 giorni dal sisma la vita è quasi tornata alla normalità : La vita in Alaska sta lentamente tornando alla normalità dopo il devastante terremoto di venerdì 30 novembre che ha scosso gli edifici, interrotto la fornitura di energia elettrica e causato gravi danni alla Glenn Highway. Centinaia di scosse di assestamento hanno logorato i nervi dei residenti, preoccupati di essere colpiti da scosse più violente. Il terremoto di magnitudo 7 non ha provocato vittime, feriti gravi o causato danni diffusi alle ...

Violento Terremoto in Alaska : crollano le strade - edifici danneggiati : Terremoto Alaska: crollano le strade, edifici danneggiati Una potente scossa di Terremoto del settimo grado della Scala Richter ha colpito l’Alaska, oggi 30 novembre 2018 alle 18:29 (ore italiane) provocando seri danni nell’area di Anchorage, la città più grande del paese. Secondo le prime notizie che arrivano dalla zona epicentrale, individuata dagli strumenti nel distretto di Matanuska-Susitna, numerosi edifici sono stati danneggiati mentre un ...

Violento Terremoto in Grecia - INGV : diramato il messaggio di “fine allerta” tsunami : In riferimento al terremoto magnitudo Mwp 6.8 verificatosi al largo dell’isola di Zante (Grecia) alle 00:54:50 ora italiana e al conseguente messaggio di allerta maremoto diramato relativamente alle coste del Sud Italia, il Centro Allerta tsunami dell’INGV ha diramato il messaggio di “Fine Allerta“, dopo avere verificato che le variazioni del livello del mare sono tornate ai livelli precedenti al sisma. [AGGIORNAMENTO] ...

Violento Terremoto in Grecia : danni a Zante - crolla storico Monastero alle Strofadi : La violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 sulla scala Richter avvenuta nel Mar Ionio, alle 01.07 italiane, ha fortemente colpito la Grecia sud-occidentale e l'area del Peloponneso. La...

