Oki | rischi ed effetti collaterali Il farmaco antinfiammatorio può diventare una lama a

Conoscete rischi ed effetti collaterali dell’Oki? Alcuni sono molto seri : Panacea di tutti i mali. Come l’uovo per il gatto e la pietra filosofale per gli alchimisti di ogni tempo. Non c’è giorno che qualche migliaia (milione?) di persone nel mondo non assuma Oki: il farmaco antidolorifico facile da reperire e dall’effetto garantito. Oki per i dolori mestruali. Oki per la cefalea a grappolo. Oki per il mal di denti, epperò non è tutto ora quello che luccica. Come tutti i farmaci infatti, anche la portentosa polvere ...