Milan | anche Bertolacci non sta bene | s' aggrava l' emergenza a centrocampo

Truffa - 14 indagati a Milano : anche il manager del caso fondi della Lega : Il manager bergamasca citato nell’inchiesta sui fondi della Lega è coinvolgo in un’indagine per Truffa e autoriciclaggio. Tra le 14 persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano sulla Sofia sgr, sottoposta a commissariamento dalla Banca d’Italia e oggi in liquidazione, c’è anche Angelo Lazzari, il cui nome è comparso sullo sfondo delle varie indagini sui 49 milioni della Lega. L’inchiesta sulla Sofia sgr ...

Allerta Meteo - FOCUS sulla neve di stasera al Nord : si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli : Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino ...

Il Milan resta al buio anche con Suso : Novanta minuti più recupero di 'fase di studio' sono tantini. Eppure è quello che è successo al Dall'Ara per Bologna-Milan. Una partita estenuante e tignosa da giocare, probabilmente, e non facile da ...

Bologna Milan 0-0 in diretta LIVE : triplice fischio - finisce a reti bianche : Bologna Milan CRONACA LIVE – A seguire la cronaca della partita in tempo reale: Termina il match 90’+5′ Occasione per il Bologna. Colpo di testa di Destro da pochi passi dalla porta che però non crea problemi a Donnarumma. 90’+1′ Sostituzione Bologna: fuori Santander, dentro Destro. 85′ Sostituzione Milan: fuori Suso, dentro Laxalt. 84′ Occasione […] L'articolo Bologna Milan 0-0 in diretta LIVE: ...

Qualità della vita 2018 - vince per la prima volta Milano. Cresce (di poco) anche Roma. Ultime Vibo - Foggia e Taranto : È Milano la provincia italiana in cui si vive meglio. A stabilirlo l’annuale classifica sulla “Qualità della vita” stilata dal Sole 24 Ore e arrivata alla sua 29esima edizione. Il capoluogo lombardo festeggia per la prima volta il record, dopo averlo sfiorato per quattro volte, strappando il primato alle province dell’arco alpino. La città si era infatti fermata al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016. ...

BORSA MilanO-Cedente con banche - sale Moncler dopo upgrade - rimbalza Ovs : ** Sullo sfondo restano i timori per il rallentamento dell'economia mondiale e in vista di diversi appuntamenti di politica economica e monetaria, in particolare in Cina e Stati Uniti. ** Nelle prime ...

Basket - Serie A : Olimpia Milano come la Juve. Decima vittoria consecutiva - battuta anche Sassari : Essere considerata la Juventus del Basket è un onore ma anche un onere, che Milano vuole rispettare in ogni occasione, nonostante le fatiche di Eurolega abbiano comunque fatto spendere agli uomini di ...

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Milan - la Curva Sud festeggia 50 anni. C'è anche Salvini : Doppia festa per il Milan: nel giorno dei 119 anni della società rossonera, fondata nel 1899, celebrazioni della Curva Sud per i suoi 50 anni . All'Arena Civica di Milano presente anche Matteo Salvini ...

Maltempo : perturbazione imminente - neve anche a Milano e Bologna : La neve è pronta ad imbiancare numerose città del nord e la perturbazione responsabile di questo "bianco" peggioramento è davvero ad un passo dall'Italia. Insomma sembra non ci siano più dubbi!...

Milan - l’infermeria si svuota : Suso è ok - tornano anche Romagnoli e Musacchio : Musacchio e Romagnoli sulla via del ritorno dopo i rispettivi guai fisici, Gattuso può sorridere, l’infermeria del Milan si svuota Il Milan va in cerca di riscatto contro il Bologna dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. Il tecnico Gennaro Gattuso, in attesa della sfida contro Inzaghi, può sorridere in merito ad alcuni degli infortunati che affollano l’infermeria rossonera. Suso è in ...

Con le parole si può vincere - ma poi anche morire - caro Governo - Milano Post : Quando le parole diventano suoni e poi fastidiosi echi senza significato, quelle parole sono l'evidenza del fallimento. Eppure molte volte la politica si è affidata alle parole e a chi dimostrava convinzione, determinazione, ma scriveva nell'acqua le illusioni con la retorica e la maestria di un attore imPostato che recita ad effetto. ...

Borsa : Milano chiude in rosso con banche : ANSA, - Milano, 14 DIC - La Borsa di Milano archivia in rosso la settimana, insieme agli altri listini del Vecchio Continente. Gli investitori guardano alla trattativa del governo italiano con l'...

Dopo il Pireo c'è Nyon : per il Milan arriva anche la sanzione Uefa : Dal Pireo a Nyon , un risveglio amaro per il Milan per una nuova giornata di passione in attesa che dalla Uefa arrivi l'annunciata multa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-...