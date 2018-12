Il Natale è alle porte | 12 segni che dimostrano che ne sei un po’ troppo ossessionato

Natale : Sinigaglia (Pd Veneto) - indigeste le balle del governo non il Pandoro : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Le affermazioni del ministro Grillo sul Pandoro sono di una tristezza infinita. Forse voleva dare un segnale della sua altrimenti impalpabile presenza, ma avrebbe fatto meglio a stare zitta e a impegnarsi maggiormente in una manovra di bilancio dove non ha lasciato tr

Tracce di latte e allergeni - richiamato il dolce di Natale al cioccolato vegano di Despar : Il ministero della Salute ha deciso il richiamo del dolce di Natale al cioccolato vegano di Despar Veggy per la presenza di Tracce di latte e altre proteine del latte. Il lotto interessato dal provvedimento è l'8290 con data di scadenza fissata al 30 aprile 2019: "Chi avesse acquistato il prodotto e fosse allergico o intollerante al lattosio è invitato a riportare il dolce al punto vendita dove è stato comprato".Continua a leggere

Natale 2018 è alle porte : tra gli eventi un presepe vivente a Pomigliano a Mare : Il prossimo martedì 25 dicembre 2018, si festeggia nel mondo cristiano il Natale, ovvero la nascita di Gesù, nato in una grotta di Betlemme nella Giudea, una regione della Palestina. Il Natale rappresenta un momento intenso ricco di gioia e luce essendo un giorno di rinascita nel quale ognuno di noi può ritrovare la serenità. Nel giorno di Natale Gesù viene fra noi, con la sua presenza umile, silenziosa e nascosta. Nel giorno di Natale si è ...

Fisco - stop alle cartelle a Natale sino al 6 gennaio : congelati 255.000 atti : Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con l'obiettivo ...

VIDEO Gli auguri di Natale dalle Fate - ginnastica artistica : tra risate - divertimento e i desideri per i regali : Si avvicina il Natale, il momento più magico dell’anno è alle porte, cresce l’attesa e le Fate si sono fatte trascinare dal fascino del giorno più bello. Le giovani promessi della ginnastica artistica hanno voluto fare gli auguri di Buone Feste a tutti gli amici di OA Sport e hanno espresso anche i desideri per i regali: tra 3 kg di Nutella, i litchi, un fornelletto con gel per le unghie e una cucitura agli addominali, risate e tanto ...

Lazio – Wags sfavillanti alla cena di Natale - ma Lady Immobile ruba la scena con una sexy scollatura [GALLERY] : Jessica Melena sfoggia una sexy scollatura alla cena di Natale della Lazio, accanto alla bella moglie di Immobile anche tante altre Wags biancocelesti Dopo quelle di Juventus, Inter e Napoli, è tempo anche della cena di Natale della Lazio. alla serata romana si sono presentati tutti i calciatori biancocelesti accompagnati dalle loro splendide signore. Tra queste spicca senza dubbio la bellissima moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena. La ...

Montanari : su rifiuti sarà Natale tranquillo - lavoriamo per non avere rallentamenti : Roma – Sara’ un Natale tranquillo per Roma sul fronte dei rifiuti? “Direi di si’, stiamo lavorando e la pianificazione, a breve, medio e lungo periodo che stiamo facendo ci dovrebbe consentire di non avere rallentamenti”. Cosi’ l’assessore alla Sostenibilita’ ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, a margine dell’inaguraizone di un playground nel quartiere Giuliano ...

Regali di Natale - attenti alle truffe on line : Una ricerca ha evidenziato che i consumatori in queste festività natalizie rischiano di incappare in truffe on line. Consigli dell'Unione Consumatori

Cena di Natale 2018 - squadra all'Auditorium Conciliazione. C'è anche Totti LIVE FOTO GALLERY : LA CRONACA DELL'EVENTO Ore 20.08 - C'è anche Javier Pastore, accompagnato dalla moglie Chiara Picone. Ore 20 - Alla spicciolata continuano ad arrivare i calciatori della Roma : ci sono anche Under, ...

Il centro sarà invaso da musica - sapori - allegria per il Natale : Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 ci saranno gli spettacoli con trampolieri , clown circensi e sputafuoco che coloreranno corso Umberto sino all'incrocio con via Mario Pagano. Nel centro città dalle ore ...

Gardaland Magic Winter – Il Magico Villaggio di Babbo Natale è la fantastica novità di questa edizione [GALLERY] : Prosegue fino al 6 gennaio 2019 Gardaland Magic Winter, il Magico Villaggio di Babbo Natale è la fantastica novità di questa edizione. A Gardaland SEA LIFE Aquarium raccolta di letterine per un Natale ecologista Manca poco ormai all’inizio delle vacanze natalizie ma a Gardaland le luci del Natale si sono già accese da tempo grazie a Gardaland Magic Winter, il suggestivo evento – in programma il 22, 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente ...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / Foto - la festa di Natale insieme a Leone e alle rispettive famiglie : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI festeggiano il Natale in anticipo insieme al piccolo Leone, alle rispettive famiglie e agli amici più cari.