Google Pixel 3 e 3 XL hanno problemi con il sensore di impronte

Google Pixel 3 è il miglior Pixel per DxOMark - ma Huawei P20 è ancora lontano : La fotocamera di Google Pixel 3 segna un miglioramento nei confronti di quella di Google Pixel 2, ma Huawei P20 è ancora lontano.

Come funziona la funzione Top Shot dei Google Pixel? Ce lo spiega Google : Google ci dice (a grandi linee) Come funziona Top Shot, la funzione che scatta foto prima e dopo la pressione dell'otturatore sui Google Pixel e sceglie poi la foto migliore.

La fotocamera di OnePlus 6T valutata con un punteggio di 98 da DxOMark - lo stesso di Google Pixel 2 : DxOMark recensisce la fotocamera di OnePlus 6T, al quale viene attribuito lo stesso punteggio di Google Pixel 2.

Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno problemi con le telefonate : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di possessori dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL che lamentano problemi relativi alle telefonate

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL regalano Pixel Stand fino al 1 gennaio : Google regala Pixel Stand a coloro che acquisteranno uno smartphone Google Pixel 3 o Pixel 3 XL dal Google Store entro il 1 gennaio 2019.

Il presunto Google Pixel 3 Lite svelato da nuove immagini : Nelle scorse ore sono state pubblicate alcune immagini rendering relative a custodie pensate che per il Google Pixel 3 Lite. Guardiamole insieme

In roll out il tema scuro per Google Discover - solo con Pixel Launcher : Il tema scuro per Google Discover, ex Google Feed, è stato annunciato qualche mese fa e adesso, questa sera, è finalmente in roll out, pronto per fare la gioia di batterie e display AMOLED.

Regalare un Google Pixel 3 per Natale potrebbe non essere una buona idea : Google sta riscontrando qualche problema tecnico con le spedizioni di Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: le tempistiche indicate sul sito potrebbero allungarsi di qualche giorno, andando oltre il Natale.

Google rilascia Playground 2.1 per tutti gli smartphone Pixel e annuncia Google Cloud Next 19 : Con la versione 2.1 Playground viene ora distribuita anche su dispositivi meno recenti come la prima e la seconda generazione di Google Pixel

Google rilascia Pixel Sounds 2.0 con nuove suonerie e una nuova interfaccia : Google rilascia la versione 2.0 di Pixel Sounds, con versioni aggiornate della suoneria, dei suoni di notifica e della sveglia. Al momento è disponibile solo per Google Pixel 3.

Google cede alla versione Lite del suo smartphone : in arrivo un Pixel XL economico : La versione leggera conquista anche Google. Si dà ormai per certo, nel 2019, l'arrivo di un Pixel 3 Lite, cioè uno smartphone più economico rispetto a quelli lanciati in autunno. Adesso spuntano le prima immagini (non ufficiali) anche di un Pixel 3 Lite XL. economico sì, ma con display di dimensioni maggiori. Come sarà la gamma Lite Il Pixel 3 Lite, sostiene 91mobiles, avrà uno schermo da 5,5 ...

Le prime immagini di Google Pixel 3 Lite : (Foto: @OnLeaks, 91Mobiles) Per ampliare la gamma degli smartphone Pixel 3 inaugurata qualche mese fa, Google potrebbe avere in programma più di un dispositivo di fascia media. Le indiscrezioni sull’esistenza di un Pixel 3 Lite hanno iniziato a farsi più insistenti nelle scorse settimane, ma negli ultimi giorni sono emerse in Rete le immagini di un ulteriore gadget appartenente alla stessa categoria: una variante XL che andrebbe ad ...

Ci sarà anche il Google Pixel 3 Lite XL : in cosa si contraddistinguerà? : Non dovremmo assistere solo alla presentazione del Google Pixel 3 Lite, ma anche di una versione economica del fratello maggiore, con un pannello frontale sprovvisto di notch ed una fotocamera singola posteriore (dovrebbe anche esserci la finitura bicolore a donare quel tratto distintivo tipico della linea). Lo schermo non passerà di certo inosservato, con cornici piuttosto evidente, uno speaker singolo nella zona superiore ed un'altrettanta ...