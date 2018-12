Di Maio dice che Mattarella è «l’angelo custode del governo»

La Rai deve liberare frequenze per il 5G - come dice Di Maio? : Su Rai Mux 2 vengono trasmesse Rai 5, Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Storia, Rai Scuola, TV2000, Rai Radio 5 Classica, Rai Gr Parlamento e Rai Isoradio. La frequenza utilizzata è 546 MHz, 698 MHz ...

X Factor 2019 : dubbi su Lodo Guenzi e Mara Maionchi - nel toto-giudice anche J-Ax (RUMORS) : X Factor non si ferma. Appena conclusa la dodicesima edizione (i quattro finalisti si sono sfidati per l'ultima volta la sera del 13 dicembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago), già ci si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2019. Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma una cosa è certa: sono previsti radicali cambiamenti....Continua a leggere

Di Maio dice che ci sono «soldi che ci avanzano» : È la sua spiegazione del perché il deficit per il 2019 è stato ridotto: non per via delle trattative dell'Europa, ma perché avevano fatto male i conti

Sul Fatto del 14 dicembre : Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B” : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

Quando Di Maio diceva : "Inaccettabile scendere sotto il 2 - 4%" : "Smentisco, a nome di tutto il governo, qualsiasi forma di ripensamento sul 2,4%". Così parlava il vicepremier Luigi Di Maio lo scorso 20 ottobre Quando lo scontro con l'Unione Europea era appena agli inizi.Per il capo politico del Movimento Cinque Stelle scendere sotto il 2,4 oggi voleva dire "non fare 'quota 100' per superare la Fornero, non fare il reddito di cittadinanza e non rimborsare i truffati dalle banche". "Questo noi non lo possiamo ...

Le proposte dell'Ue sulla manovra circolate sono un tradimento degli italiani - dice Di Maio : "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo a spingere in quella direzione", ha osservato. "Il bilancio ...

Quarta Repubblica - 10 dicembre : intervista a Luigi Di Maio ANTICIPAZIONI : [CS] Lunedì 10 dicembre alle ore 21.25, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarta Repubblica , il talk show su politica ed economia condotto da Nicola Porro . Nel corso della puntata un'intervista al Vicepremier e Ministro del lavoro Luigi Di Maio . Ma non solo, si cercherà anche di fare un punto su quota 100 , la riforma ...

Programmi TV di stasera - lunedì 10 dicembre 2018. A «Quarta Repubblica» Luigi Di Maio : Luigi Di Maio Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una canzone per te: Carlo e Malik indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus. Nel frattempo tra Alba e Malik la tensione sale sempre di più e il rapporto tra i due è ormai complicatissimo. Intanto Micaela ...

Auto - Di Maio convoca tavolo 11 dicembre : 15.16 Come aveva annunciato di voler fare, il ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, ha convocato il tavolo sul settore Auto con costruttori e consumatori per l'11 dicembre alle 16. Il tavolo mira a trovare una soluzione condivisa su incentivi ed ecotassa. Su quest'ultima ieri è divampata la polemica anche in seno alla maggioranza di governo.

Perché Di Maio dice che il decreto dignità sta dando i primi frutti : Roma, 6 dic., askanews, - Il decreto dignità sta dando i primi frutti: ne è convinto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. 'I dati sulle comunicazioni obbligatorie del terzo trimestre ...

NUOVA TASSA AUTO/ Bonus-malus in base alle emissioni di CO2 - Salvini dice no - Di Maio "Norma da migliorare" - IlSussidiario.net : NUOVA TASSA AUTO: bonus/malus a seconda delle emissioni. Scoppia la polemica, il ministro Matteo Salvini ammette "Contrario"

Le assegnazioni di Mara Maionchi per la semifinale nel daily di X Factor del 4 dicembre : Ieri sera abbiamo scoperto quali saranno i brani che i concorrenti di Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi porteranno nel prossimo Live Show. Stasera, nel daily di X Factor del 4 dicembre, è stata Mara Maionchi a incontrare i suoi due Under Uomini Leo Gassman e Anastasio per assegnare loro i brani per la prossima puntata. Giovedì prossimo, durante la semifinale, ci saranno due manche e un’eliminazione per ognuna, arrivando quindi a ben due ...

Alitalia - Di Maio convoca i sindacati per il 12 dicembre. Verso la proroga del prestito ponte : I vertici di Fs sono al lavoro sul progetto e stanno procedendo nella confirmatory due diligence per esaminare tutti i dati; nella newco potrebbe entrare anche il ministero dell'Economia, con la ...