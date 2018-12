Dall' Osso contro i 5stelle | Mi hanno sfruttato | passo con Berlusconi ma non sarò il

Ue - Dall’Austria all’Italia la mappa dei sovranisti alleati di governo. Che possono cambiare gli equilibri del Consiglio : Si sono spente le luci sull’ormai moribondo governo belga. Dopo l’abbandono dell’esecutivo da parte dei membri dell’Alleanza Neo-Fiamminga (N-VA) e con la minaccia incombente di un voto di sfiducia in Parlamento, il primo ministro Charles Michel ha deciso di rassegnare le dimissioni la cui ufficialità dipende dalla decisione definitiva di Re Filippo. La scelta della N-VA, formazione sovranista fiamminga che ha ottenuto il maggior numero di voti ...

Il Milan fermato a Bologna I rossoneri scivolano a cinque punti Dall'Inter - Classifica : Poco gioco e poco entusiasmo al Dall’Ara. I rossoneri restano in dieci nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione di Bakayoko

Highlights Bologna-Milan 0-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri bloccati al Dall’Ara - espulso Bakayoko : Milan e Bologna hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo che ha chiuso la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I Rossoneri inseguivano una vittoria importante nella corsa verso la prossima Champions League e speravano di rialzare la testa dopo l’eliminazione dell’Europa League, hanno fatto un buon possesso palla ma non sono mai riusciti a creare serie occasioni da gol. Nel finale è anzi stato espulso Bakayoko e Orsolini ha ...

Intervista a Matteo Dall’Osso : “Sono malato da quando avevo 19 anni - capisco chi mi insulta ma io vado avanti” [VIDEO] : Il deputato Matteo Dall’Osso ha da poco deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle per andare a rinfoltire le fila di Forza Italia, dopo la bocciatura del suo emendamento che aveva lo scopo di potenziare il fondo per la disabilità. “Prima mi hanno usato, poi mi hanno preso in giro: non posso più restare con i Cinquestelle. Lascio il gruppo M5S e aderisco a Forza Italia” aveva dichiarato Dall’Osso, malato di sclerosi multipla. “Mi sono ...

Antonio Megalizzi - il pensiero di Paolo Liguori : "Commosso Dalla sua idea precisa e concreta dell'Europa" : A "Stasera Italia" parole di grande affetto da parte del direttore di Tgcom24 per il giornalista morto a Strasburgo.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che il 5 Stelle Dall’Osso è passato a Forza Italia in nome dei diritti dei disabili? : E’ vero che il deputato dei Cinque Stelle Matteo Dall’Osso che è passato dall’oggi al domani a Forza Italia ha trovato lì grande libertà, grande autonomia e soprattutto grande sensibilità per le battaglie sulla disabilità? E’ vero che della strage di piazza Fontana di cui, il 12 dicembre, ricorre il 49° anniversario, non si sa nulla, non si sa chi sia stato, né chi l’abbia ordinata e quindi è tutto un mistero? ...

Serie B - Foggia-Cremonese 3-1 : i rossoneri riemergono Dalla crisi : La 16ª giornata di Serie B si apre con lo scoppiettante anticipo dello Zaccheria tra Foggia e Cremonese. I rossoneri, che in settimana hanno esonerato Grassadonia e non hanno ancora ufficializzato l'...

Olympiacos-Milan 3-1 - rossoneri eliminati Dall'Europa : Roma, 13 dic., askanews, - Europa League amara per il Milan nell'ultimo turno del Gruppo F. Al Karaiskakis Stadium di Atene i rossoneri perdono 3-1 con l'Olympiacos e vengono eliminati per la ...

Il Milan fuori Dall'Europa League : un rigore dubbio condanna i rossoneri : Il Milan esce clamorosamente dalla Europa League dopo essere stato sconfitto per 3-1 dall'Olympiacos ad Atene . I rossoneri avevano a disposizione due risultati e mezzo per accedere agli ottavi di ...

Olympiacos-Milan 3-1 : rossoneri fuori Dall'Europa League : Nella terra degli dei, le tradizioni vanno rispettate. Il Milan in Grecia non ha mai vinto, se non nelle finali e l'adagio si conferma anche in una serata che costa addirittura l'Europa ai rossoneri. ...

Highlights Olympiacos-Milan 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri eliminati Dall’Europa League : Il Milan viene sconfitto 3-1 dall’Olympiacos e deve dire subito addio all’Europa League. I Rossoneri vengono eliminati al termine della fase a gironi chiudendo al terzo posto in classifica, scavalcati propri dai greci, che compiono l’impresa e volano ai sedicesimi. Padroni di casa in vantaggio al 60’ con Cisse, poi al 70’ arriva il 2-0 con l’autogol di Zapata, che due minuti dopo si riscatta accorando le distanze, ma all’81’ Fortounis segna il ...

Forza Italia - Versace : 'M5S irrispettoso : ha umiliato e abbandonato Matteo Dall'Osso' : Con un post sul nuovo blog di Mariastella Gelmini, la deputata Giusy Versace, atleta paralimpica e scrittrice, con un passato anche da conduttrice televisiva, ha espresso le sue valutazioni non solo sulla manovra di bilancio M5S-Lega, ma anche sulla vicenda, consumatasi in questi giorni, del passaggio in Forza Italia dell'ex grillino Matteo Dall'Osso, deputato affetto da disabilità. Versace: 'Bisognerebbe aumentare le pensioni di invalidità ...

L'ex grillino Matteo Dall'Osso adesso in Forza Italia : 'Berlusconi è un vero signore' : Intervistato da Radio Cusano, L'ex grillino Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità, ha svelato alcuni retroscena sul suo approdo in Forza Italia, il partito liberale di centrodestra fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Dall'Osso, a Radio Cusano, ha precisato prontamente di non essere stato comprato da nessuno ma che avrebbe scelto Forza Italia per abbracciare le battaglie che gli azzurri portano avanti a favore della democrazia, ...

Dall’Osso : “Berlusconi non mi ha pagato - è un signore. Voglio bene a tutti del M5s ma Di Maio non mi ha risposto” : “Luigi Di Maio? Lo avevo cercato prima della mia decisione di passare a Forza Italia. Volevo spiegargli la situazione, però lui non poteva. Quindi, basta. Ovviamente Voglio bene a tutti quelli del M5s. Figuratevi se non Voglio bene a Beppe, a Luigi, ad Alessandro (Di Battista, ndr) e a tutti quanti”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal deputato Matteo Dall’Osso, recentemente passato dalle ...