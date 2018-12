: Breaking News #Borse, Milano la peggiore in Ue: -0,97% - Cyber_Feed : Breaking News #Borse, Milano la peggiore in Ue: -0,97% - TelevideoRai101 : Borse, Milano la peggiore in Ue: -0,97% - paninoelistino : Comincia la liturgia su resoconto 2018 e previsioni 2019. Ecco la mia prima intervista a Grazia Mirti.… -

Piazza Affari, dopo un tentativo di recupero, chiude in netto calo, con il Ftse Mib che è ilfra i principali listini europei, -0,97%. Spread tra Btp e Bund sale a 257,3 punti. Chiusure contrastate per i principali listini europei. In moderato rialzo il Dax di Francoforte (+0,21% a 10.633,82 punti) e il Ftse100 di Londra (+0,14% a 6.721,17 punti). Sulla parità il Cac40 di Parigi (+0,04% a 4.694,38 punti). In moderato calo l'Ibex di Madrid (-0,46% a 8.556,80 punti).(Di venerdì 21 dicembre 2018)