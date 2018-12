Passa il Global Compact for Migration ma i grillini si astengono

Global - Passa mozione su rinvio adesione : 11.45 Con 277sì, 224no e 3 astensioni, la Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Global compact. "Si impegna il governo a rinviare la decisione in merito all'adesione dell'Italia il Global Compact in seguito a un'ampia valutazione con riferimento alla sua effettiva portata", si legge nella mozione firmata dai capigruppo di M5S D'Uva e della Lega Molinari. Poco prima il presidente Fico, parlando alla Stampa parlamentare, aveva ...

Passa il Global Compact - Patto Onu sui migranti - con molte sedie vuote (anche senza Italia) : La conferenza internazionale delle Nazioni unite a Marrakesh, in Marocco, ha adottato il Patto sulle migrazioni di fronte ai leader di circa 150 Paesi, nonostante varie defezioni. Stilato dopo 18 mesi di colloqui, è stato approvato formalmente all'inizio della conferenza di due giorni. Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha parlato di "una roadmap per evitare sofferenze e caos", descrivendo quelli che ha definito come miti ...

Global Compact - Moavero : “Invito a leggere testo - ha tanti aspetti positivi. Io sorPassato da Salvini? No - temi condivisi” : Il Ministro degli Esteri Moavero Milanesi, parlando a margine della cerimonia del premio Invest your talent, ha invitato “tutti a leggere il testo del Global Compact“. Per il titolare della Farnesina, “la lettura del Global Compact può far capire il suo contenuto se non ci si limita ai titoli e se si tralascia il nome in inglese. Se si entra nel contenuto si capirà che ha tanti aspetti positivi“. Poi Moavero giudica ...