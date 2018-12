Natale - per i nutrizionisti si rischiano fino a 5 Kg in più : strategie per difendersi : Il rischio che pranzi e cene si trasformino in vere e proprie abbuffate è più che concreto. Ben un esperto su 4 (24%) tra nutrizionisti, medici e psicologi coinvolti in un sondaggio, afferma che si possono facilmente accumulare in media 2 chili e, nella peggiore delle ipotesi, si può arrivare a pesare fino a 5 chili in più al termine delle festività (18%). Inoltre il 55% degli italiani mangia per lo più per noia e non aiutano le visite ad amici ...

Banksy - il nuovo graffito per Natale/ Video : il bambino si diverte con la cenere che diventa neve : Banksy realizza un nuovo graffito a pochi giorni dal Natale: il bambino che gioca con la neve nasconde un triste messaggio sulla nostro realtà, Video.

Per un Natale tutto rossonero : Il Milan avrebbe potuto consolidare il quarto posto. I buoni propositi della squadra sono saltati di fronte al Torino, la seconda squadra più forte del campionato nelle partite in trasferta. Con i suoi problemi, dovuti a frequenti cambi di formazione per i tanti infortuni, difficilmente il Diavolo avrebbe potuto “matare” il Toro. Lo 0 a 0 va preso senza rimpianti. L’importante è mantenere aperta la porta dell’Europa League, almeno fino a ...

Dieta per dimagrire prima di Natale/ Ecco come dire addio a fianchi - cosce e glutei : Con l'arrivo delle feste sono molti quelli che cercano una Dieta per dimagrire prima di Natale. Ecco cosa mangiare e cosa evitare

Fisco - stop per cartelle le cartelle a Natale : Roma, 20 dic., askanews, - Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 ...

Fisco - stop per cartelle le cartelle a Natale : Roma, 20 dic., askanews, - Niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 ...

L'Asl indaga - 200 persone stanno male dopo la festa di Natale della Tesi Spa/ Le cause sono ancora un mistero : L'Asl sta indagando dopo che 200 persone si sono sentite male in seguito alla festa di Natale della Tesi Spa. Al momento le cause sono ancora un mistero

FRASI E AUGURI BUON Natale 2018/ Da Frozen alla Bella e la Bestia : le migliori canzoni per le feste : FRASI e AUGURI di BUON NATALE 2018: le 'ispirazioni' dai migliori film e filastrocche sul NATALE. Da Kevin McCallister fino a Gianni Rodari e Chesterton..

VIDEO Gli auguri di Natale dalle Fate - ginnastica artistica : tra risate - divertimento e i desideri per i regali : Si avvicina il Natale, il momento più magico dell’anno è alle porte, cresce l’attesa e le Fate si sono fatte trascinare dal fascino del giorno più bello. Le giovani promessi della ginnastica artistica hanno voluto fare gli auguri di Buone Feste a tutti gli amici di OA Sport e hanno espresso anche i desideri per i regali: tra 3 kg di Nutella, i litchi, un fornelletto con gel per le unghie e una cucitura agli addominali, risate e tanto ...

Regali di Natale on line - i consigli della Polizia Postale per fare shopping sicuro : Non può stare a Piacenza ma ci spaccia, arrestato richiedente asilo già espulso 3 'Parcheggi Apcoa, ancora un'altra app? Il Comune dovrebbe farle utilizzare tutte' 4 Esce di strada, sfonda il guard ...

'Siate reperibili' - l'sms che rovina il Natale grillino : Raccontano che alla lettura del messaggio, quando la scritta si è materializzata sul display del cellulare, qualcuno abbia alzato gli occhi al cielo, lasciandosi andare ad esclamazioni che di ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : il pranzo di Natale con Matteo Salvini o Silvio Berlusconi : Gli italiani sanno bene con chi possono trascorrere un allegro 25 dicembre. Tanto che alla domanda: 'Chi inviterebbe per il pranzo di Natale a casa sua?', la risposta è: con Matteo Salvini o con ...

Spoleto - messa di Natale per gli Allievi Agenti di Polizia : Spoleto L'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo nella mattina di giovedì 20 dicembre ha accolto nella Basilica Cattedrale di Spoleto gli oltre trecentocinquanta partecipanti al 202° ...

5 ricette per dare stile al vostro menù di Natale : Per dare nuovo stile al vostro menù di Natale non servono tanti sforzi. Bastano un tocco diverso, una ricetta da aggiornare e ingredienti di qualità. Piccoli inserimenti all'interno di uscite già programmate, studiate ed entrate nella tradizione. Un antipasto veloce da preparare che piacerà soprattutto ai più piccoli è quello con gli alberelli di sfoglia. Si preparano direttamente la mattina di Natale: ...