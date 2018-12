La demo di Resident Evil 2 Remake è realtà?

Resident Evil 2 Remake : una demo in arrivo per dicembre? : Resident Evil 2 Remake sembra essere ormai sempre più vicino, infatti secondo le ultime voci di corridoio Capcom potrebbe addirittura lanciare una demo dell'attesissimo Remake già per questo dicembre. Come riporta DSOgaming infatti, secondo l'utente Twitter Anthony_Robert sarebbe in programma una demo che permetterà ai giocatori di provare il gioco con Leon o Claire.Naturalmente al momento Capcom non ha annunciato nulla di ufficiale al riguardo, ...