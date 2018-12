I malware che minano con il tuo PC sono aumentati del 4000% in un anno

Scoperto un malware che sfrutta i meme su Twitter : È in circolazione un nuovo malware che ruba informazioni da alcuni codici nascosti nei meme inviati su Twitter. Il virus in questione si comporta come la maggior parte dei trojan horses (cavallo di Troia) di accesso remoto primitivi. Infetta il computer vulnerabile, scatta degli screenshot e preleva dei dati di sistema inviando il tutto al server che lo comanda. La cosa particolarmente interessante di questo virus è come esso usi Twitter come ...

Boom di cryptomining - i malware che coniano bitcoin a tua insaputa : I ransomware? I trojan? No la principale cyber minaccia degli ultimi due anni sono i software di cryptomining malevolo, quelli che eseguono illegalmente il mining delle criptovalute più diffuse, a cominciare dai bitcoin, consumando le risorse del nostro pc (e tanta energia elettrica). A dirlo è un report appena pubblicato da Kaspersky Lab, secondo cui gli attacchi nel 2018, hanno registrato un incremento superiore all’83%, con oltre 5 milioni di ...

Cybersecurity - in Italia un “cimitero dei virus” per smascherare i malware : Foto: Getty Images Nella mitologia giapponese Yomi è la terra dei morti, un regno da cui le anime non possono tornare. Yoroi, startup Italiana specializzata in Cybersecurity, lo ha scelto come nome per ribattezzare il suo recinto di test sui virus informatici. Uno spazio segregato. Un sandbox (recinto di sabbia) in gergo tecnico, o un “cimitero di virus”, per usare la metafora degli inventori, dove si possono eseguire file e url sospetti per ...

Pericolo WhatsApp Gold ed il video Martinelli che diffonde un malware : solo una bufala? : E’ ormai notizia di tutti i giorni ritrovarsi a fare i conti con le classiche catene inviate su WhatsApp (in questo caso WhatsApp Gold), che a volte creano semplicemente degli allarmismi, invitando gli utenti a condividere una determinata notizia o ad aprire il contenuto di un file inviato. Spesso dietro a queste catene non si cela alcun tipo di Pericolo, ma si tratta di notizie diffuse semplicemente per creare panico tra i vari utenti. Ultima ...

malware IoT in crescita : attacchi partiti anche da lavatrici : ... prima di comprare un nuovo oggetto smart per la nostra casa ricordiamoci di controllare gli standard di sicurezza per evitare di alimentare gli attacchi informatici degli hacker di tutto il mondo. ...

GreyEnergy - un nuovo malware che colpisce le infrastrutture critiche è pronto ad attaccare : BlackEnergy ha terrorizzato l'Ucraina per anni ed è balzato agli onori della cronaca nel dicembre 2015 quando ha causato un blackout che ha lasciato 230mila persone senza elettricità, nel primo ...

GreyEnergy - il malware che minaccia le nostre reti energetiche : Secondo uno studio dell'agenzia di sicurezza informatica Eset, un gruppo di cyberspionaggio sta preparando attacchi a obiettivi strategici come centrali energetiche, anche in occidente. Un'operazione legata "BlackEnergy" che causò il black-out delle centrali elettriche ucraine...