Emmanuel Macron | orgoglio e precipizio

Sondaggio - Emmanuel Macron è finito : le cifre-choc del suo fallimento. E Marine Le Pen... : Che per Emmanuel Macron la fine politica sia imminente lo dimostrano diverse circostanze: la protesta dei gilet gialli, i fedelissimi che lo scaricano, le voci sulle possibili dimissioni. Ma anche i sondaggi . E l'ultimo è davvero ...

Emmanuel Macron è sempre più solo in Europa : I partner europei mettono in dubbio la sua capacità di riformare il paese. L’Italia ne approfitta, mentre la Germania critica le aperture fatte ai gilet gialli. Leggi

Francia - Emmanuel Macron sfora il 3% con le nuove misure : perché Bruxelles tace? : Una parola l'ha spesa Pierre Moscovici , commissario Ue per l'Economia, che ha dichiarato che la Commissione 'seguirà con attenzione l'impatto degli annunci fatti dal presidente" Macron sul deficit ...

Francia - Emmanuel Macron sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Emmanuel Macron - parla lo psichiatra : 'Il presidente è uno psicopatico con deliri di onnipotenza' : Il problema è che non è più soltanto ai vertici di una banca d' affari o di un' impresa privata, ma di una nazione che è la seconda economia europea e che deve esistere e dialogare in un mondo ...

Emmanuel Macron - il politologo Stéphane Rozès : 'Prometteva sovranità ma poi ha obbedito a Bruxelles' : Ma era chiaro che gli alti funzionari del ministero dell'Economia, che sono tecnocrati e basta, cercavano soldi per mantenere il deficit pubblico sotto il 3% del Pil, come richiesto da Bruxelles'. ...

I gilet gialli hanno vinto : il governo di Emmanuel Macron annuncia la moratoria : Il governo francese corre ai ripari a seguito dei duri scontri avvenuti in questi ultimi giorni. La protesta, a dir poco epica per la Francia, è stata mossa da parte dei cosiddetti gilet gialli ed ora sta per arrivare ad una conclusione che potrebbe far placare le proteste e gli scontri che hanno coinvolto tutto il paese. Il tutto è nato a seguito dell'annuncio da parte del governo del presidente Macron dell'aumento del costo del carburante. Da ...

Perché Emmanuel Macron è passato dalla grandeur ai fischi : Ma proprio Perché aveva già guadagnato a sufficienza poteva permettersi, rassicurava, di dimenticare il mondo dorato da cui proveniva per lavorare a favore del bene di tutti. Fino al paradosso di un'...

Perché Emmanuel Macron è passato dalla grandeur ai fischi : La protesta dei “gilet gialli” è soltanto l’ultimo passo, e ora il numero uno dell'Eliseo è stretto nella morsa populista, da destra e sinistra. Col marchio “presidente dei ricchi” Non sparate sui "gilet gialli": sono una protesta sociale genuina e forte"

La riforma del lavoro di Emmanuel Macron forse sta funzionando : forse, dice l'Economist: dopo un anno ci sono stati dei cambiamenti, ma per vedere dei veri risultati bisognerà aspettare molto di più

Emmanuel Macron e Angela Merkel - adesso è finita davvero : euro-schiaffo senza precedenti - li umiliano : ... il ministro italiano dell' Economia, Giovanni Tria, si è trovato sostanzialmente isolato nella difesa del sistema attuale che prevede una maggioranza qualificata dei titoli emessi con il nuovo ...

Anno dell'ambiente Cina-Francia : Xi Jinping ed Emmanuel Macron si scambiano messaggi d'auguri : La Francia intende lavorare con impegno insieme alla Cina per guidare il mondo verso uno sviluppo sostenibile, a basse emissioni di carbonio e "green".

Emmanuel Macron va a Berlino per rafforzare l'asse con Angela Merkel : L'Europa deve rafforzare la propria sovranità, per impedire che il mondo vada alla "deriva", e "oggi deve aprire un nuovo capitolo". Quello di Emmanuel Macron, pronunciato nel Bundestag tedesco questa domenica, è stato subito annoverato, in Germania, fra i discorsi storici del presidente francese. E a una settimana dall'intervento di Angela Merkel a Parigi, è stata la cancelliera a sottolineare la portata simbolica delle due ...