Conte prova a salutare Berlusconi | lui lo snobba VIDEO

Global compact rifugiati : Onu approva - l'Italia vota a favore. Meloni Contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

Global compact rifugiati - Onu approva e anche l’Italia dice sì. CasaPound Contesta Salvini : Pochi giorni dopo l’adozione a Marrakech del contestato Global compact for migration, l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato a larga maggioranza un quadro Globale non vincolante, per sostenere i rifugiati. Stati Uniti e Ungheria si sono opposti, ma l'Italia ha aderito. Meloni attacca: "Scusate, ma chi e dove ha deciso il voto italiano?".Continua a leggere

Manovra - Conte : 'Confidiamo di approvarla prima di Natale' : Gli emendamenti del governo alla Manovra arriveranno "nei prossimi giorni" e "confidiamo" di approvare in via definitiva il testo in Parlamento "prima di Natale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,...

Conte vede Juncker per convincerlo ad approvare la manovra : Oggi incontro Conte-Juncker a Bruxelles, focus su legge di stabilità Amburgo, 12 dic - (Agenzia Nova) - Una nuova proposta di bilancio con un rapporto tra deficit e Pil per il 2019 inferiore al 2,4 per cento previsto dalla legge di stabilità. È quanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, p

Monster Hunter World : in arrivo domani su console una versione di prova ricca di Contenuti : Se in qualche modo ancora non avete messo mano a uno dei migliori giochi cooperativi di quest'anno, vi segnaliamo che Monster Hunter: World sta ottenendo una grande versione di prova domani.La versione trial, come riporta VG247.com, contiene il gioco base senza alcun contenuto di espansione ma vi consente di sperimentare battute di caccia fino al livello di 3 stelle. In altre parole, ci sono un sacco di contenuti in offerta e potete provare ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Vittozzi “Sono comunque soddisfatta” - Wierer “Contenta per la prova sugli sci” : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon è cominciata oggi con l’individuale di Pokljuka. 15km che hanno visto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognare il podio per lunghi tratti, per poi chiudere alla fine rispettivamente sesta e settima. A vincere è stata l’ucraina Yuliia Dzhyma davanti alla polacca Monika Hojnisz e alla ceca Marketa Davidova. Un buon risultato comunque per le azzurre, soprattutto in ottica classifica generale. ...

Giuseppe Conte e la crisi di governo : sì - sta per cadere. La prova decisiva - in Parlamento : Tutto e subito, perché il futuro non esiste. Nella maggioranza di Lega e M5s si respira l'aria della corsa contro il tempo e una fine ineluttabile: la crisi di governo . 'Lo capite cosa sta succedendo?...

Conte : Cdm approva 'codice rosso' - corsia preferenziale contro violenza donne : Roma, 28 nov., askanews, - 'approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge Codice Rosso. Dal governo un segnale concreto contro la violenza sulle donne'. Lo scrive sui twitter il presidente ...

Conte prova a disinnescare il nuovo scontro tra Di Maio e Salvini : L'intesa è complessiva ed è focalizzata al contrasto dei roghi tossici di rifiuti, fenomeno che la cronaca collega alla criminalità organizzata. Il protocollo - si spiega dal ministero dell'Ambiente, ...

Genova : decreto approvato ma resta il malContento : Soprattutto gli abitanti vicino al Polcevera. I tempi si stanno allungando a dismisura anche se Bucci e Toti hanno stilato una cronotabella per la demolizione e ricostruzione del viadotto. Da parte ...

Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video : più Contenuti europei entro il 2020 : Il consiglio Ecofin ha confermato la direttiva UE del 2 ottobre che impone nuove regole per i fornitori di contenuti video in Europa. L'articolo Ecofin approva le nuove regole relativi ai servizi video: più contenuti europei entro il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Manovra - tutti i Contenuti della legge approvata dal governo Spunta l'aumento delle sigarette : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

Manovra - tutti i Contenuti della legge approvata dal governo : Ecco i contenuti della legge di bilancio 2019, approvata dal governo e inviata al Quirinale. Ora la Manovra dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Reddito di cittadinanza Viene istituto un ...

Conte : approvato decreto fiscale - raggiunto pieno accordo : Roma, 20 ott., askanews, - 'Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno accordo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in ...