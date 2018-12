C’è una legge di bilancio | infine

F1 – C’è una renna in casa Raikkonen? No! E’ Kimi : il finlandese immerso nello spirito natalizio [VIDEO] : Kimi Raikkonen sempre più social e… comico: il pilota finlandese in un euforico spirito natalizio con maglione di Natale e campanellino Kimi Raikkonen è stato protagonista indiscusso nelle ultime settimane per il suo show ai FIA Prize Awards, dove è stato ripreso in uno stato di leggera ma evidente ubriachezza, tra lo stupore e le risate dei colleghi e dei tifosi. Il pilota finlandese, che quest’anno ha chiuso il suo capitolo ...

Polisportiva Borghesiana volley - Montaldi e le squadre Amatoriali : «C’è una richiesta incredibile» : Roma – La Polisportiva Borghesiana volley, ormai da tempo, è diventata un punto di riferimento non solo per le ragazze e i ragazzi del territorio che vogliono fare attività agonistica, ma anche per chi vuole giocare a pallavolo con un impegno meno pressante. Così sono nati e si sono letteralmente moltiplicati i gruppi Amatoriali che quest’anno sono addirittura quattro. «Come mai questo “successo”? Perché evidentemente le persone ...

Rugby – Sei Nazioni femminili : designati gli arbitri - C’è anche Clara Munarini : designati gli arbitri per il Sei Nazioni femminile: Clara Munarini al debutto nel torneo World Rugby ha annunciato i nomi dei direttori di gara designati per il prossimo Torneo Femminile delle Sei Nazioni in programma nei mesi di febbraio e marzo 2019. Fra i tredici arbitri figura il nome di Clara Munarini che dopo essere stata inserita fra gli undici direttori di gara selezionati per i test match autunnali, debutterà nel Sei Nazioni ...

Atalanta-Lazio - Gasperini : “per fortuna C’è il Var” : Il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini commenta ai microfoni di Sky Sport il successo contro la Lazio: “Certo, avrei preferito non prenderlo quel gol alla fine, squadre così forti fisicamente è normale che negli ultimi minuti provino a buttare la palla dentro. fortunatamente c’era quel mezzo piede oltre, un episodio impossibile da notare senza la moviola in campo. In casa abbiamo battuto due grandi come Inter e ...

Reddito di cittadinanza - l’autore del sito fake : “Oltre 700mila click. C’è chi scopre che è una bufala e ci rimane male” : “Bravo. Il modulo è stato compilato. Vuoi avere il 10% in più sul tuo Reddito di cittadinanza? Condividi questo modulo e aiutaci a rendere il mondo meno povero”. Il messaggio arriva dopo avere compilato il form su Redditodicittadinanza2018.it, sito-bufala scambiato visitato da migliaia di utenti da marzo. Gli indizi per capire che si tratta di un fake ci sono tutti: “Imps (Istituto mondiale provvidenza solare)” anziché ...

Roma-Genoa - Preziosi è una furia : “errori in malafede - C’è stato un rifiuto di consultare il Var” : Genoa, Enrico Preziosi ha tuonato contro la direzione arbitrale della gara di ieri in casa della Roma, un rigore non concesso al Grifone ha fatto infuriare il patron “Quello non è un errore, è il rifiuto di consultare un possibile fallo. Per me era una situazione di malafede, né più e né meno. Lo dico rischiando di essere deferito ma a 70 anni devo sentirmi libero di esprimere quello che credo. In quell’episodio credo ci sia ...

Rifiuti - Ministro Costa : “Nessuna emergenza a Roma - la soluzione C’è” : “Non c’è un’emergenza Rifiuti a Roma, ma uno stato di sofferenza che già da domani mattina dovrebbe trovare soluzione. Ho sentito sia il sindaco Raggi che il presidente Zingaretti ed entrambi nei fatti mi stanno dimostrando che la vogliono risolvere subito tanto che si sta discutendo materialmente come collocare i Rifiuti fino a quando non si trova una soluzione migliore per il picco di Natale. Mi pare di aver capito che questa ...

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non C’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

Manovra - Di Maio : “Deficit-pil 2 - 04%? Non C’è stata nessuna retromarcia” : “Non c’è stata nessuna retromarcia in Europa. Siamo impegnati in una interlocuzione per portare a casa reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, quota 100”. Così oggi parla Luigi Di Maio, al termine della sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai a Palazzo San Macuto. Il Vicepresidente del Consiglio poi ribatte quando gli facciamo notare che il 20 ottobre sosteneva che ‘non c’è nessun ripensamento sul 2,4% di deficit/pil perché ...

Natale 2018 : BEAUTIFUL sospeso - UNA VITA raddoppia (e C’è una sorpresa) : Arrivano le feste e, come sempre, c’è un “piccolo stravolgimento” dei palinsesti, con trasmissioni sospese ed altre spostate di orario. Vediamo cosa succederà quest’anno in relazione alle soap opera che Mediaset trasmette quotidianamente. Iniziamo col dirvi che sabato 22 dicembre Amici di Maria De Filippi non andrà in onda e quindi ci sarà spazio per un appuntamento “bonus” con BEAUTIFUL, Una VITA e Il ...

Lazio-Eintracht - la paura dei commercianti : “c’era una sorta di caccia al tedesco” : Lazio-Eintracht Francoforte si sta giocando in questi minuti all’Olimpico, una gara preceduta da scontri furenti caccia al tifoso tedesco da parte degli ultras biancocelesti nella zona del teatro Olimpico prima dell’inizio della partita Lazio-Eintracht Frankfurt. A quanto riferito da alcuni commercianti del quartiere, supporter della Lazio, il cappuccio calato sulla testa e in stato di evidente alterazione, hanno fatto ...

Milan-Torino 0-0. Cesare Bumma (Rete 7) : “Un bel Torino. C’è un po’ di rammarico - perché il Toro ha fatto una grande partita” : Un bel Torino è tornato da Milano con un buon pareggio, conquistato giocando a viso aperto al cospetto di un Milan impegnato nella corsa per l’accesso alla Champions’ League. Chi si aspettava i “diavoli rosso-neri” all’arrembaggio con il Torino sulla difensiva è rimasto deluso: la partita è stata equilibrata, con i granata intenti a fare un calcio propositivo, cercando sempre azioni corali. Abbiamo sentito Cesare ...

Nella guerra tra America e Cina C’è già una vittima : il Canada di Trudeau : Roma. La vicenda del cittadino canadese Michael Kovrig, trattenuto dalle autorità cinesi sin da lunedì sera, continua a essere un delicatissimo affare che si intreccia con la guerra commerciale tra America e Cina. Nessuna conferma ufficiale del suo arresto è ancora arrivata da Pechino, anche se ieri

C’era una volta il cinema di impegno politico : L’uscita in sala di Santiago, Italia, il documentario di Nanni Moretti sulla storia del colpo di stato in Cile negli anni ‘70 e la reazione dell’Italia all’esodo degli oppositori al sistema di Pinochet, rispolvera un genere sempre meno praticato dal nostro cinema, il film politico. E proprio nel farlo con stili e punti di vista così classici da suonare, per Moretti in primis, come pura nostalgia, non fa che ricordarci come un certo tipo di ...