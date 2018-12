Buste con polvere urticante intercettate in un ufficio postale | 4 addetti in ospedale

huffingtonpost

: Aeroporto Fiumicino in fila per controlli sicurezza un passeggero ruba buste con dentro denaro,le nasconde in bagno… - poliziadistato : Aeroporto Fiumicino in fila per controlli sicurezza un passeggero ruba buste con dentro denaro,le nasconde in bagno… - rep_roma : Roma, due buste con polvere urticante indirizzate ai carabinieri: accertamenti per 4 operatori postali [news aggior… - romasulweb : Roma, due buste con polvere urticante indirizzate ai carabinieri: accertamenti per 4 operatori postali -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Duesospette indirizzate ad altrettanti comandi carabinieri della Capitale sono stateieri mattina dagliallo smistamento dell'di viale Ferdinando Baldelli. Da uno dei plichi, apprende l'Adnkronos, è fuoriuscita unabiancae per questo motivo quattro operatori postali sono stati portati per accertamenti medici in alcuni ospedali di Roma. Sul posto è intervenuta una squadra specializzata NBCR dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza il luogo del rinvenimento. Le due lettere, indirizzate alle stazioni carabinieri Trastevere e Torrino, sono state affidate all'Spallanzani per un'analisi del contenuto.