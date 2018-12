Trova una borsa con 1750 euro e la restituisce : ricompensato con un panettone : Ha Trovato una borsa piena di soldi e ha deciso di restituirla: un gesto nobile, e che al giorno d'oggi non siamo più abituati a sentire e a raccontare. La vicenda è avvenuta a...

Ordina piatto di ostriche da 13 euro e ci Trova una perla che ne vale circa 2mila : Una cena, un piatto di ostriche da circa 15 dollari (più o meno 13 euro) e una sorpresa che lascia a bocca aperta: in uno dei molluschi, il 66enne Rick Antosh trova una perla dal valore di un paio di migliaia di dollari. Questo quanto accaduto presso il Grand Central Oyster Bar & Restaurant, locale nel pieno centro di New York, a Manhattan. Lo riportano varie testate internazionali, tra cui la Cbs.L'uomo si trovava nel ristorante per ...

Coni : Cairo - va Trovata una mediazione : Lo dice il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Foro Italico, sulla riforma in materia di sport. "Se il Governo ha preso la direzione giusta ...

Ordina 13 euro di ostriche : dentro Trova una perla che ne vale quasi duemila : Avevano organizzato una rimpatriata tra compagni di classe delle superiori ed erano andari a cena al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, un locale nel centro di New York , a Manhattan. Ma per Rick ...

Manhattan - ordina una zuppa a base di ostriche e Trova una perla : Un dono di Natale con largo anticipo, prezioso, inconsueto e soprattutto inaspettato. Lo ha ricevuto Rick Antosh, 66enne originario di Edgewater, New Jersey, mentre si trovava a New York. Giorni fa è andato a cenare con un amico al 'Grand Central Oyster Bar & Restaurant', famoso locale di Manhattan, per mangiare specialità a base di molluschi. Non immaginava che avrebbe ricevuto una sorpresa fuori dal comune. Quando ha addentato un'ostrica ...

Ordina un piatto di ostriche da 13 euro - dentro Trova una perla che ne vale almeno 2mila : Il 66enne Rick Antosh era a cena al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, locale nel pieno centro di New York, a Manhattan, per una rimpatriata con un ex compagno di classe delle superiori quando, ad un certo punto, mentre mangiava il suo piatto di ostriche da 14,75 dollari (poco meno di 13 euro) ha trovato una perla dal valore di almeno 2mila euro. “Ho sentito che c’era qualcosa di strano, pensavo fosse un’otturazione o ...

Antonella Clerici : “La Prova del cuoco? Difficile Trovare una ‘goduriosa’ come me. La mia scollatura fa discutere? E’ che io sono dotata” : “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono “con te parlavamo”. Dopo 18 anni è come essere una di casa, di famiglia e questo mi manca”. Così Antonella Clerici, che ha appena firmato un ricettario “Pane, amore e felicità”, racconta al TgZero di Radio Capital la nostalgia per la Prova del Cuoco. “Però dico anche – continua la conduttrice di ...

New York - ordina ostriche da 13 euro e Trova una perla che ne vale quasi 2.000 : Rick Antosh è un uomo di 66 anni che durante una cena ha trovato una bella sorpresa all'interno del suo piatto. Il signore si trovava al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, un locale sito nel pieno centro di New York, più precisamente a Manhattan, quando ha deciso di ordinare un piatto di ostriche da 14,75 dollari (poco meno di 13 euro). Rick trova una perla all'interno di un'ostrica Il 66enne si trovava nel locale per una rimpatriata con ...

Va a mangiare ostriche al ristorante e Trova una perla da 1700 dollari : Pazzesca sorpresa a cena. Ordina un piatto di ostriche per una spesa totale di 14,75 dollari (cioè poco meno di 13 euro) e, all’interno di una di esse, trova un perla che ne vale 1.700. Una roba che succede giusto nei film, direte voi. E invece a Rick Antosh è capitata davvero. Antosh, 66enne, era andato a mangiare al Grand Central Oyster Bar & Restaurant, che è un famoso locale nel pieno centro di New York, a Manhattan. Doveva essere una ...

Ordina un piatto di ostriche da 13 euro - all'interno Trova una perla che ne vale quasi duemila : Va a cena, Ordina un piatto di ostriche da 14,75 dollari , poco meno di 13 euro, e in una di loro trova una perla che ne vale almeno 1.700. Questa è la sorpresa che è capitata al 66enne Rick Antosh, ...

Ordina un piatto di ostriche da 13 euro - all’interno Trova una perla che ne vale duemila : "Questo è stato di gran lunga il miglior piatto di ostriche che abbia mai Ordinato", ha scherzato il 66enne americano. A dispetto dei soldi che potrebbe guadagnare, la sua idea è quella di non vendere la perla: "Vorrei tenerla come ricordo della cena originale…” ha detto.Continua a leggere

TrovaBari gratis in edicola con Repubblica : una guida per vivere il Natale in Puglia : E magari può assistere a mostre, spettacoli e concerti. Come quelli di San Silvestro, nelle piazze. Tutti raccolti in un'agenda da conservare. Anche nella città dei Sassi, con il concertone di Rai 1, ...

Nel Pd si cerca di Trovare una linea condivisa pensando alle Europee : Ma nel partito Zingaretti, uno dei candidati alla segreteria è costretto a stoppare le indiscrezioni di un possibile listone unico della sinistra per dialogare con i 5 Stelle. Gli fa eco anche Martina ...

Dublino - Trovato su una spiaggia il cadavere di un neonato. Appello delle autorità alla madre : Il drammatico ritrovamento su una spiaggia in Irlanda, a nord di Dublino. Le autorità locali non hanno fornito molte informazioni sul neonato, di cui non si conosce neppure il sesso. Subito però è stato lanciato un Appello alla madre: “Siamo preoccupati per la salute di quella donna, è necessario che si sottoponga a controlli e cure”.Continua a leggere