Taxi in rivolta a Roma | il servizio è bloccato a Termini e Fiumicino

Taxi in rivolta a Roma contro gli Ncc : servizio in tilt a Termini e Fiumicino : E adesso si apre il fronte Taxi . Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale dove le auto bianche si sono ammutinate a Termini e a Fiumicino causando disagi in tutta Roma ....

Dopo Ncc si apre il fronte Taxi. L'ala dura in rivolta : "Il governo fa retromarcia" : E adesso si apre il fronte taxi. Con un'altra giornata nera per i trasporti pubblici della capitale. E non solo. In molte città italiane sono scesi in piazza tassisti da una parte e Ncc dall'altra.Il secondo giorno 'caldo' sul fronte trasporto arriva quando dall'assemblea in corso all'aeroporto di Fiumicino, con circa 500 tassisti, arriva la notizia che il governo "starebbe facendo marcia indietro sull'emendamento presentatoci ieri dal ...