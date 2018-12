Nel 2020 una grande mostra su Artemisia Gentileschi a Londra Ma c' è già un anticipo

Ponte di Genova - ToniNelli assicura - pronto per il 2020 : Approvato il decreto su Genova, adesso si parla di date di inaugurazione Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo”. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la ...

Liga - Santander sarà “title sponsor” anche Nel 2019/2020 : La banca ha deciso di esercitare un'opzione per il rinnovo della collaborazione per un'altra stagione: resterà quindi title sponsor. L'articolo Liga, Santander sarà “title sponsor” anche nel 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genova - ToniNelli : 'Ponte aperto a inizio 2020. Renzo Piano sarà supervisore dell'opera' : Il ministro delle Infrastrutture ha anche assicurato che la prossima settimana il cantiere dei lavori sarà pienamente operativo- 'È il mio regalo per Genova' ha detto l'archistar -

Ponte Morandi - ToniNelli : “Lo inaugureremo a inizio 2020” : Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo“. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la demolizione, “il cantiere è già partito e la prossima settimana ci ...

Ponte Genova - ToniNelli : "Lo inaugureremo a inizio 2020" : Il nuovo Ponte di Genova "alla fine dell'anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo ". A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle ...

ToniNelli : inaugurare Ponte inizio 2020 : 10.19 "Il Ponte non verrà fatto esplodere ma verrà smontato pezzo per pezzo".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli parlando del Ponte Morandi a Radio Capital."Iniziamo a vedere i primi risultati.Il nuovo Ponte di Genova alla fine del 2019 sarà finito e lo inaugureremo a inizio 2020", ha affermato Toninelli. "Bel connubio di eccellenze italiane". La procedura per la revoca della concessione ad Autostrade "va avanti", ha detto: "non ...

Ponte Morandi - ToniNelli 'Inaugurazione all inizio del 2020. Ricorso Aspi Pensano solo ai soldi' : ROMA- 'Alla fine dell'anno prossimo lo vedremo in piedi a inizio 2020 lo inaugureremo'. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Massimo Giannini ...

Ponte Genova : ToniNelli - a inizio 2020 l'inaugurazione : Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato su Radio Capital, "Abbiamo Salini, Fincantieri e Italferr che fa ponti in tutto il mondo". La ricostruzione di ...

Ponte Morandi - ToniNelli : "Inaugurazione all'inizio del 2020. Ricorso Aspi? Pensano solo ai soldi" : Il ministro delle Infrastrutture a "Circo Massimo" sulla ricostruzione. "Bel connubio di eccellenze italiane. Autostrade, stop alla concessione e non deve avere parte neppure nella demolizione"

F1 - Fernando Alonso pensa ad un clamoroso ritorno Nel 2020. Ferrari e Mercedes alla finestra : Fernando Alonso starebbe pensando a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2020. Questa è la grande rivelazione di Marca, il quotidiano spagnolo si è soffermato sul futuro dell’asturiano che ha lasciato la massima categoria automobilistica ma che potrebbe ritornare nel Circus tra un paio di stagioni. Una fonte vicina al pilota, infatti, ha dichiarato che il due volte Campione del Mondo F1 (2005 e 2006 con la Renault) starebbe meditando ...

Migranti - il Viminale frena sulle espulsioni. L Ispi 'Nel 2020 fino a 700mila immigrati irregolari - 101 anni per rimpatriarli tutti' : ROMA. fino a 700.000 Migranti irregolari nel 2020, per rimpatriarli tutti, nel caso in cui dovessero essere fatti gli accordi con i paesi d'origine, ci vorrebbero ben 101 anni. La legge Salvini, come ...

Finestra di uscita per Cyberpunk 2077 - avverrà Nel 2019 o 2020? : Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma gli analisti di Vestor Dom Maklerski hanno reso noto quella che secondo loro potrebbe essere la Finestra per il lancio del gioco. Intanto i fan di Cyberpunk 2077 sono alla ricerca di qualsiasi indicazione utile per scoprire qualche dettaglio sul gioco, soprattutto sulla data di uscita, visto che per il momento non si sa nemmeno l’anno. Di recente però un nuovo report finanziario ...

Allarme fegato : NASH malattia più diffusa al mondo - Nel 2020 ne soffriranno 3 miliardi di persone : fegato SOTTO ANALISI ALL’UNIVERSITA’ DI MILANO – Si conclude oggi presso l’Università di Milano la due giorni di congresso sulla Steatosi Epatica, fegato Grasso o NAFL (Non Alcoholic Fatty Liver) organizzato dal GIS-NASH, il Gruppo Italiano di Studio della NASH nelle malattie infettive, sotto l’egida della Società Italiana di Malattie Infettive – SIMIT. Il GIS raccoglie specialisti di diverse estrazioni: ci sono ovviamente infettivologi, ...

Ponte Morandi - ToniNelli : possibile inaugurarlo a inizio 2020 : Roma, 18 dic., askanews, - Sulla scelta del progetto di ricostruzione del Ponte di Genova 'aspettiamo anche noi la scelta che spetta al commissario Bucci, quello che però è importante è che da ieri ...