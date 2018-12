Manovra intesa raggiunta con Bruxelles, intanto anche lo spread ne risente

blogitalia.news

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Il braccio di ferro tra Italia e UE termina con l’trovata per la. Loinoltre comincia a scendere La Commissione europea ha deciso di non avviare la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Un “accordo non perfetto” perché “non risolve i problemi economici dell’Italia a lungo termine”, secondo il vicepresidente dell’esecutivo europeo Valdis Dombrovskis, che ha motivato la decisione assieme al commissario Pierre Moscovici. Per quest’ultimo “ha vinto il dialogo politico”.“Le misure addizionali trovate dall’Italia ammontano a 10,25 miliardi di euro”, ha sottolineato Dombrovskis, ricordando che l’ha evitato la procedura d’infrazione “a condizione però che tali misure vengano attuate pienamente”. Se Palazzo Chigi rispetterà le linee ...